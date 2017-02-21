加拿大蒙特利尔一男子砸清真寺窗户被逮捕

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加拿大蒙特利尔警方说，逮捕了一名涉嫌破坏清真寺的 26 岁男子，他有可能受到仇恨罪指控。

加拿大广播公司报道说，警官 Raphael Bergeron 表示，星期二（2月21日）凌晨3:30左右接到了报警电话，位于 Ontario 街（ 在与 Fullum 街交界附近）的清真寺 Tawuba 的前门玻璃和侧窗均被砸碎，这是蒙特利尔市非洲裔社区的一个清真寺。

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警方通过打报警电话者提供的描述，很快在附近找到了一名涉嫌作案的男子。

这个月，蒙特利尔已经发生过一起清真寺被砸事件，2月2日，位于 Pointe-Saint-Charles 区的一个清真寺遭到破坏，窗户被砸，之后有一名50岁男子被逮捕。

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（RCI with CBC）

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