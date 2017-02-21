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吃鱼要小心：大鱼含汞多，致病风险高

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 21 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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很多人认为吃鱼属于健康饮食，但一项新的研究表明，经常吃含汞高的一些鱼种，有可能给人带来患肌萎缩性侧索硬化症（ALS）的更高风险。

美国 Dartmouth College in Hanover, N.H 学院的研究人员 Elijah Stommel 及其团队在星期一（2月20日）发布了一项初步研究，研究说，我们并不否定吃鱼对健康有许多好处，但建议人们最好考虑选择那些已被证实含汞量较低的鱼种，而且不要吃在有汞污染水域内捕捞的鱼。

但研究人员同时强调，对吃鱼与神经系统退化性疾病之间的关系，还需要进行更多的研究。

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通常鱼越大含汞越多

鱼越大，在食物链中处的位置就越高，也越容易含有更多的汞，如大型掠食性鱼类箭鱼、鲨鱼和某些种类的金枪鱼等。

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加拿大卫生部建议加拿大人限制食用新鲜或冷冻的金枪鱼、鲨鱼、剑鱼、鲶鱼、马林鱼等，对普通人来说，这些鱼每周最多食用150克。

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加拿大卫生部还建议怀孕或准备怀孕的妇女，以及母乳喂养期的母亲们，把食用这些鱼类的数量限制在每月不超过150克。

另外，这些鱼类   5-11 岁的儿童每月最多可吃125克，1-4 岁的幼儿应该每月不超过75克。

（RCI with CBC）

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