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智能家居时代来临，2-5 年内可成为现实

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 21 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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智能家居，人们已经谈论 了好多年，那超现代的场景，5 年前还属于科幻电影中的情节，现在则已经开始走进加拿大中产阶层的家庭。

试想一下，结束了忙碌疲惫的一天，在下班回家的途中，点点智能手机，就能让自己的房子做好迎接主人的准备。

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等你到了家，客厅的灯已经打开了，饭菜也快要做好，窗户打开了，刚刚冲好的热腾腾的咖啡在等着你…

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加拿大广播公司的 Maxime Bertrand 报道说，随着互联网和无线技术的快速发展，智能家居正在成为现实。

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Frédéric  Bastien 是蒙特利尔市一个智能家居技术公司的创始人，自然，他的家已经全部由智能系统  Alexsa 来控制。

他说，在我们家里，50多个电器和家居物品“联接”在一起，灯光、温度、音乐等全部都由声音来控制。

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公司竞争激烈

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智能家居技术，也是目前许多公司企业展开激烈竞争的一个领域，大家都想在这个新天地里占据一席之地，淘一桶金。

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不仅是大公司，许多中小企业也在开发与智能家居相关的技术，魁北克省就有几百个这样的中小公司，在探索这个新领域，Smartika 是其中的一个公司。

Smartika  的发言人 Alexis Boyer 告诉加拿大广播公司，现在最大的竞争，是设计出能够具有高实用价值的产品。

Frédéric  Bastien 开创的公司是 Mnubo ，他说，我们的公司主要收集实际数据，将其转化为商业智能信息，然后用于开发智能家居技术和产品。

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要使自己的住房配备上智能系统，需要花上数千上万加元进行”改造“， Alexis Boyer 说，人们可能想不到的是，在 2-5年之内，智能家居将成为现实。

收听

（RCI with Maxime Bertrand /Radio Canada）

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