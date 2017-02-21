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赖昌星家人向加拿大政府求助，指责加拿大没有遵守遣返他时的承诺

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 21 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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厦门远华走私案主犯赖昌星的家人指责加拿大政府没有做到当初遣返他回中国时的承诺。他们和赖的律师要求加拿大政府出面，为他争取公正的对待和更好的医疗服务。58岁的赖昌星正在福建漳州监狱中服刑。他患有糖尿病和动脉栓塞。

在经过12年的法庭拉锯战后，赖昌星在2011年7月被遣返回中国。加拿大政府从中方获得他不被判死刑，不被虐待并允许加拿大官员探视的保证。他在次年被判处无期徒刑。

赖昌星的家人目前居住在中国。他们对加拿大政府的要求包括改善赖昌星的医疗条件，让他可以定期看专科医生。另外，他们还希望加拿大政府能够支持他们提出的给赖昌星减刑和检查被没收财产去向的要求。

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赖昌星2006年在温哥华。

赖昌星2006年在温哥华。 © Don MacKinnon/AP

《环球邮报》驻中国记者Nathan Vanderklippe报道说，赖昌星家人提出的要求正是加拿大政府在和中国签署引渡协议之后面临的难题：加拿大对那些被遣返回中国的人应负多少责任？

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目前显然加拿大政府和赖昌星家人对此的看法是不一样的。加拿大政府认为自己对赖昌星的责任止于2012年5月他被正式判刑之日。有关文件显示中方并没有对加拿大官员的探访和知情权划出审判前和审判后的界限，但文件也没有规定加拿大政府必须保证赖昌星获得公正的对待。

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赖昌星在狱中可以看病，可以每天给家人打电话，看守对他也很关照。他抱怨的是，一个原本负责他的治疗、每半年见他一次的北京心脏专科医生自从去年5月以来就没有来过，他要求体检，监狱方面也很拖延。而他最近发作过剧烈的胸痛。他的儿子说，他的情况很危险，过两天死在监狱里也是有可能的。

（RCI with Globe and Mail）

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