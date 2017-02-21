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爱自由也爱房产，爱享受但很环保：一个外省人眼中的BC省人

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 21 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Radio-Canada / Lyssia Baldini

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濒临太平洋的BC省位于加拿大国土的最西端。它也是最早有华人定居的加拿大省份。这个省的人和其他地区的加拿大人有一些差别。来自魁北克省的记者弗朗西斯.普鲁德总结了BC省人的几个特点。他不是土生土长的本地人，但是在此地定居超过十年。这正好让他既对当地情况相当熟悉，又具有一个局外人的客观。

普鲁德说，BC省和美国华盛顿州及俄勒冈州同属太平洋沿岸的喀斯喀特山脉地区。这个地区不论是加拿大一侧还是美国一侧，都远离本国的政治中心，和其他地区也被高山阻隔。这个地理位置上的特点形成了三个地方共有的一些社会风气：更自由，更宽容，不极端。 BC省的历史相对较短。它的发展和变化，尤其是温哥华地区，是和移民潮联系在一起的。

沿海和内陆各有各的政治立场和经济支柱

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要讨论BC省人的特点，首先要明白该省沿海地区和内陆地区的巨大差别。 沿海地区及温哥华岛属于自由派，立场偏左，更注重环保，旅游业对当地经济更重要，人们的生活方式更放松。而内陆地区的经济主要靠能源，政治立场上跟阿尔伯塔省比跟本省沿海地区更有共同语言。 BC省的政治版图很能说明问题：新民主党和绿党活跃在沿海，内陆是省自由党的票仓。

普鲁德注意到，BC人中间立场中庸的人不多，大部分人要么左，要么右。这也是一个喀斯喀特山脉地区共有的特点。

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绿色和平组织的摇篮

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BC省人，尤其是温哥华人，非常注重环保。绿色和平组织诞生在温哥华不是没有原因的。加拿大最著名的环保人士大卫.铃木出生在这里，加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅的选区也在这里。说到绿党，加拿大全国没有第二个省份像BC省这样，三级政府都有绿党议员。

普鲁德认为，环保之于BC人如同法语文化之于魁北克人。因为大家都珍惜环境，环保在某种程度上变成了社会各阶层的粘合剂。温哥华市更是走在环保前列，该市自1970年起就通过了回收饮料瓶的法规，当地骑车上班的人数是北美城市中最多的。另外，BC省是加拿大最早（2008年）实施碳税的省份。

保护环境并不耽误享受生活

有一件事给普鲁德留下了深刻的印象。十一年前他刚到温哥华的时候，正好碰上了一场风灾。城里的自来水系统受到影响，造成了饮用水荒。出了这么大的民生问题，那天早上《温哥华太阳报》的头版却在讨论哪里能买到好咖啡，因为在水荒的同时城里也出现了咖啡供应短缺。

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岂止是离不了咖啡，BC省人离了啤酒也是不行的。这个省竟然养活了一百多个地方啤酒品牌。当然，还有不计其数的葡萄种植园和各种烹饪创新。BC省人在外面吃饭花的钱也是各省中最多的。

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另一方面，BC人在加拿大并不以勤劳著称

这也许是注重生活情趣的另一个方面。和同样不以勤劳著称的魁北克省相比，魁北克省2015年的人均每周工作时间是30.5小时，而BC省更低，只有29.5小时。

普鲁德的本地同事承认，尽管他的工作时间超过这个平均数，但是，早上晚到一会儿，休假前一天早走这类事在他周围经常发生。享受好天气和户外活动在人们的生活中是非常重要的。

热衷房产

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谈论房价在BC省如同一项全民体育运动。去年秋天的一项安格斯民调显示，85%的BC省人认为拥有自己的房子非常重要。与此同时，他们当中的许多人承认买房子超出了自己的经济能力。

普鲁德注意到，大温地区的一些“千禧年一代”年轻人对房地产的态度更加决绝，如果买不起，宁肯搬走也不愿意租房住。

ANDY CLARK/AFP/Getty Images

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崇尚个人自由

和北美大陆的其他地区相比，喀斯喀特山脉地区从南到北都更崇尚个人自由，更不在意集体主义。人工流产，大麻合法化，安乐死，同性婚姻，这些在别的地区可能引起激烈辩论的事，在这里被大部分人看作是应该尊重的个人选择。

普鲁德认为，这种态度其实和政治上的左右无关，或者说是二者的混合，是一种根深蒂固的“我要自由自在，也让别人自由自在”的活法。

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这种态度带来的副产品是贫富分化。大温某些区的豪车豪宅令人惊叹，另一方面，五个BC省儿童中就有一个生活在贫困线以下。

注重精神生活

BC省人对宗教相当淡漠。2011年的人口普查结果显示，44%的BC省人不属于任何宗教团体。但是他们非常注重精神生活。许多人有自己的灵修书单。各种瑜伽、静坐俱乐部非常受欢迎。

市场调研专家雅克.南戴尔补充说，在铁路开通和现代通讯手段出现以前，BC省处于“山高皇帝远”的状态，因此它在十九世纪末、二十世纪初就自成一统，按自己创立的规则行事。这段历史对今天的BC省人的生活方式仍然有深刻的影响。

（RCI avec Radio-Canada）

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