加拿大政府计划耗资2800万加元，接受1200名雅兹迪难民

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加拿大移民部长胡森（Ahmed Hussen）星期二（2月21日）表示，加拿大在过去四个月中接收了将近400名雅兹迪难民和逃脱“伊斯兰国”武装镇压的其他族裔的幸存者，在今年年底以前还将接收大约800人。除此之外，政府也将为私人担保提供协助。整个计划预计耗资2800万加元。

反对党保守党四个月前提出一项动议，要求政府向一些雅兹迪妇女和女童提供庇护。这项动议说，“伊斯兰国”武装正在对雅兹迪人实行种族屠杀，许多雅兹迪女性沦为性奴。这项动议在众议院获得一致通过。

在加拿大政府计划接收的1200人中也包括受害女性的男性家属。另外胡森表示，加拿大将格外关注男童，因为他们是“伊斯兰国”武装的目标。

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胡森说，这批难民将比其他难民需要更多的医疗、心理等方面的帮助，因为他们当中的许多人经历了难以想象的折磨。

（RCI with CBC）

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