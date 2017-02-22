麦堡林火一年后：野火烧不尽春风吹又生

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2016年加拿大阿尔伯塔省麦克默里堡被称为巨兽林火的恶性火灾焚毁了大片住房和庞大面积的森林，当时火灾现场的惨景就像是好莱坞世界末日大片中的景象。

但麦克默里堡的民众在重建自己的家园，而大自然也在用自己的神奇力量让被焚毁的林地重现盎然生机。

加拿大新闻社记者John Cotter报道说，在2016年被巨兽林火焚毁的5900平方公里曾经是森林的林地上已经出现了绿色植被，小白杨树已经有一米高了，不少鸟类和小动物也回到了这里。

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加拿大林业专家Dan Thompson认为，去年夏天麦克默里堡地区的高温湿热天气为被森林火灾扫荡的林地复生提供了理想的条件。

专家们的估计是，在10年之内白杨树这样的速生林木将使得这5900平方公里的林火地区重现森林模样，在30年内会达到火灾前的植被密度。当然像云杉这样生长缓慢的树种需要更长的时间才能复原。

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Thompson指出，森林火灾其实是大自然生命周期的一部分；野生植物和动物对森林火灾的适应能力远比人们想象的要强。

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