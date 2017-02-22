麦当劳新的广告口号是早餐也可以是午餐

麦当劳新的广告口号是早餐也可以是午餐
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现代社会人们还需要一日三餐吗？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 22 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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健康和营养专家们多年来的建议是一日三餐要按时、要吃好，但随着与电脑、手机一块长大的千禧年一代人长大成人，他们不要说按时吃一日三餐、就是是否吃一日三餐本身都成了问题。

一天吃几顿

千禧人格里格每天什么时候吃饭全凭胃的感觉

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千禧人格里格每天什么时候吃饭全凭胃的感觉 © Greg McRae

有的人一天就吃两顿饭；有的人一天吃三顿、但不是按早饭、中饭和晚饭那样吃，而是两顿早饭加一顿随便什么饭；还有的人一天吃超过三顿饭、但很多顿所谓的饭不过是一块巧克力再加点香蕉、苹果、柑橘这样的水果。

加拿大广播公司记者戴维森Janet Davison报道说，成天坐在电脑前工作的格里格Greg McRae记得他儿童时代家里一日三餐的时间都是固定的，起床后就吃早饭，中午的午饭一般是三明治和一碗汤，晚饭则准时在5点半开始。

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现在格里格31岁，童年时养成的按时吃一日三餐的习惯早就被扔到九霄云外去了。唯一还称得上是比较靠谱的饭是早餐，他觉得起床后要吃早餐，这样他才有能量开始一天的工作。至于其他的饭什么时间吃就完全取决于他的胃什么时候有饿的感觉了。而且格里格吃饭的时候经常是一边吃一边用电脑上网浏览。

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营养师Megan Wallace说吃什么与吃几顿同样重要

营养师Megan Wallace说吃什么与吃几顿同样重要 © Megan Wallace

童年习惯不易保持

格里格说一些比他年龄大几岁、已经结婚有孩子的朋友现在又回复到一日三餐的生活习惯，这样做是为了让孩子们养成规定时间吃饭的习惯、为以后上学做好准备。

麦当劳在加拿大推出全天早餐服务

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麦当劳在加拿大推出全天早餐服务 © Mark Lennihan/Associated Press

加拿大麦当劳餐馆连锁店和A&W餐馆连锁店已经注意到了千禧年一代人吃饭习惯的改变，与时俱进的推出了全天提供早餐的服务。

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温哥华一位小伙子说他11点过后突然想吃麦当劳早餐了，要是在以前过了11点是不可能吃到麦当劳早餐的，但从2月下旬开始麦当劳全天提供早餐，这太爽了！

A&W总裁Susan Senecal说全天早餐的试点很成功

A&W总裁Susan Senecal说全天早餐的试点很成功 © CBC

快餐店推出全天早餐

麦当劳在加拿大推出早餐服务已经四十多年，现在又把早餐服务推广到全天，麦当劳公司说这反映了顾客喜爱麦当劳的香肠煎蛋三明治等早餐选择、顾客所想就是麦当劳的服务方向。

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多伦多一家麦当劳分店的老板为全天提供早餐服务而添加了一些设备，表示自己很高兴能全天侯的为顾客提供他们喜爱的早餐食品。

加拿大食品市场金融分析师卡特Robert Carter

加拿大食品市场金融分析师卡特Robert Carter © CBC

加拿大食品市场金融分析师卡特Robert Carter指出，过去早餐是消费者最容易省掉的饭食，但在最近几年经济危机带来的消费者钱包干瘪的情况下，不少消费者选择去餐馆吃早餐、而省掉下馆子吃中饭和晚餐的费用。

卡特认为，麦当劳等快餐连锁店推出全天早餐服务虽然满足了一些顾客的需要，也会吸引较多的顾客光顾其连锁店，但这带来的风险可能会是许多顾客选择用比较便宜的早餐来取代比较贵的正餐。

营养师的建议

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加拿大埃德蒙顿的注册营养师瓦拉斯Megan Wallace认为，每天按时吃三顿饭仍然是个好习惯，但千禧年一代人喜欢我行我素、而且现代人的生活节奏也确实太快，坐在一起吃早饭、中饭和晚饭的机会是越来越少，更多的情况是一边吃饭一边干别的事情。

瓦拉斯对此的建议是，如果不能保证一日三餐，至少要关注自己每顿饭吃的是什么和吃多少。吃的东西要多样化，不要有过高的脂肪和盐；吃饭的时候最好不要看电脑和看电视，因为这会让人在不知不觉中吃的更多。

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