别老抱怨：加拿大无线网速排世界前列

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抱怨自己的手机服务公司月费高、漫游费天价、服务质量差似乎成了加拿大人喜好的全民性活动；但研究显示，加拿大人至少在一个方面不应该有那么多的抱怨。

加拿大广播公司记者Pete Evans报道说，根据研究监测无线网络覆盖和网速的公司OpenSignal从世界超过1百万手机使用者得到的测试反馈资料进行的统计分析，在世界87个主要国家中，加拿大无线网络的网速排在第12位，达到每秒20.26兆位megabits。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 美国手机月费比加拿大便宜、但加拿大网速快的多 © Carlos Barria/Reuters

相比之下，加拿大的邻国美国的无线网络平均网速只有每秒12.48兆位。

根据OpenSignal的网速排名表，世界上无线网络网速最快的国家是韩国，网速达到每秒37.54兆位；挪威、新加坡和匈牙利的网速都超过了每秒30兆位。

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加拿大三大手机无线网络巨头公司贝尔、罗杰斯和Telus常常在广告中宣传自己的无线网络覆盖率多么高、网速多么快、通话质量多么稳定，但其广告中给出的数据是在理想环境下的情况，比如可以清楚的看到手机信号发射塔、只有一个用户在使用该手机信号塔传送和接受无线电信号，等等。

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而OpenSignal让世界87个国家的一百多万手机用户下载其App 后测量的是190亿个数据点data points 接收和发送数据时的网速。

RCI with CBC

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