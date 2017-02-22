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魁北克命案使安乐死法律条文争论再起

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 22 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这个星期一，蒙特利尔发生了一起丈夫协助患病多年妻子死亡的案件，引起新一轮有关安乐死法律条文的讨论。收听

© Facebook

此案的中心人物是55岁的蒙特利尔男子米歇尔·卡多特（Michel Cadotte）。他的妻子60岁，已经患阿尔茨海默病多年，认知功能越来越差。家人曾在安乐死合法之后，申请医疗协助死亡，但没有被批准。

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星期一下午，卡多特在社交媒体”脸书“上发布信息称，他的妻子已在下午去世。他用口语化的法语写道：“这下我毁了！没有人问我在做什么。但是，你知道，我给了她需要的死亡帮助，现在我在等待警察”。

警方接到报警后迅即感到，曾尝试救回卡多特的妻子，但未成功。警方随即逮捕了卡多特，并说有足够的证据显示这是一起杀人案。

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在加拿大，按照“医生协助死亡“的法律规定，丈夫是没有权利协助妻子死亡的。卡多特的家庭成员告诉加拿大广播公司说，他妻子已经患病多年，最近走路、吃饭和沟通都已经很困难。

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但无论是加拿大联邦政府还是魁北克省有关临终医疗救助的法律，都规定医生协助死亡的对象必须是已经到了“生命的尽头”，或者可以预见到死亡在即了。这也是卡多特申请让医生协助他妻子死亡未获批准的原因。

此事发生后， 安乐死的倡导者和相关法律的制定者都再一次呼吁，应该修改有关医生辅助死亡的规则。

© CBC

最早开始在加拿大推动安乐死立法的民间组织“死亡尊严”（Dying with Dignity）一直不同意目前的法律条文。首席执行官沙娜兹·戈库尔（Shanaaz Gokool）就说，希望看到一个条款，包括“提前”同意，允许不治之症患者在他们神智清楚，还有表达能力时，预先表达愿意接受医生协助死亡的意愿。例如像阿尔茨海默氏病等精神性疾病，在患者变得完全痴呆和没有行动能力之前，就允许他们可以获得医生辅助的死亡。

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戈库尔说：“我们知道加拿大人已经为这样的法律规定做好了准备，他们现在需要的是有政治家挑头，担当起责任，使其得到落实”。

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实际上，在联邦政府公布安乐死立法之前，曾成立一个联合委员会研究和讨论医生协助死亡的问题。该委员会在报告中建议允许接受预先提出的“安乐死”请求。委员会的主席之一，保守党参议员凯尔文·奥吉尔维（Kelvin Ogilvie）说允许提前提出安乐死的请求可以减轻很多加拿大人的严重病痛。他说：“当患者到了那种难以忍受的痛苦阶段， 他们可能已经失去了与周围任何人沟通的能力。当他们真的没有能力表达自己的需求时， 结果就是他们必须经受病痛的折磨”。

奥吉尔维说他可以预计，今后还会听到更多的类似于戈库尔的案例，除非对安乐死法规进行修改。“我们在网络上看到各种各样的类似情况，有的是患者实在无法忍受病痛的折磨而自杀的，也有他们的家人或伴侣不忍再看他们继续痛苦的”。

安乐死法规一直面临着挑战 

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© CBC

加拿大联邦政府在2016年5月公布“医生协助死亡法案”之后，由于条件太严格而受到挑战。不列颠·哥伦比亚省一位患有脊髓性肌萎缩症的女性在“公民自由协会”的支持下，在6月份提起了针对新法规的诉讼。这位25岁的不治之症患者茱丽亚·兰姆（Julia Lamb）在诉讼状中说，联邦政府公布的医生协助死亡法律违反宪法，因为它故意排除那些遭受病痛的折磨，却不会很快死去的人。

“公民自由协会” 负责诉讼事务的总监格蕾丝·帕斯廷（Grace Pastine）说 “经受严重病痛折磨，又没有治愈希望的加拿大人应该有权选择有尊严地，获得同情的死亡。 而且这一权利是加拿大最高法院认可的”。

阿尔茨海默协会说，应为患者提供更好的姑息治疗

加拿大阿尔茨海默病协会就此事件发布了一份声明。 声明中说，阿尔茨海默病患者可以生存超过十年，即使他们在早期表示认同安乐死。 但在十年的时间里，他们想法也可能会有变化。

声明说，照顾这些病患的人很难或不可能知道患者究竟想不想安乐死，尤其是与患者以前表达的欲望不一致的时候。

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该协会不希望放宽法律条文，而是呼吁改善加拿大临终关怀的环境和条件。

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