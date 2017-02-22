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温哥华留学生被绑架遇害案判决，华裔首犯入狱14年

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 22 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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不列颠·哥伦比亚省高等法院星期二就2015年华裔留学生被绑票杀害罪案作出裁决，判处主犯张天一（译音）犯有二级杀人罪，入狱14年。

主审法官希瑟·霍姆斯（Heather Holmes）在听取了犯罪事实的陈述之后，称“非常恐怖和令人不安”。法官判处24岁的主犯张天一犯有过失杀人罪，服刑14年；非法拘禁和勒索罪各服刑7年，监禁同时执行。扣除已经拘留的时间，张天一将在狱中被关押近12年。

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© CBC /Kirk Williams

这一绑架杀人案发生在2015年9月27日。张天一伙同他人以“请吃饭”为诱饵， 将受害人孙鹏（译音， 21岁）叫到温哥华北部的一座空房子里，将其捆绑，然后打电话给孙鹏在中国的家长，要他们把巨额赎金打到中国的银行账户里。但张打完电话回到拘禁孙鹏的房间，看到受害人已经窒息死亡。

检控官杰里米·赫尔曼森（Jeremy Hermanson）告诉法庭，张天一是是3年前认识孙鹏的，知道他是一个富二代，其父是北京的建筑承包商。孙鹏赴宴当天开着他的白色宾利车，还给张带了礼物。在控制了孙鹏之后， 张天一用孙鹏的电话打给孙的父亲，要求大约合250万加元的人民币赎金。

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就在张打电话期间，另外几个人将孙鹏拽到另一个房间，进行捆绑。等张回到那个房间，看到孙鹏已经趴在地上死亡， 他的脸部和头部几乎全部被胶带缠住。后来尸体解剖也证实死亡的原因是窒息。张天一和同伙之后还开着孙鹏的车丢弃尸体。

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赫尔曼森还在法庭上宣读了孙鹏父母的声明，他的父亲说，他本来已经开始支付赎金，在未知孩子死亡的情况下，已经支付了约34万加元的赎金。在得知儿子死亡后，他已无心继续经营建筑公司而宣布破产。

张天一也在法庭上通过翻译阅读了准备好的道歉声明。“我站在这里，心里充满愧疚，非常后悔。孙鹏是一个和善无辜的人，不应该受到这样的对待。我的所作所为也毁了自己的一生。我向孙鹏的父母说，非常对不起”。

涉及此案的另外三个人是21岁的凯西·海斯克（Casey Hiscoe）,20岁的戴兰·格林（Dyllan Green）和18岁的雅各布·戈雷里克）Jacob Gorelik。他们也将面临判决，但不会是谋杀罪。

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