非法难民进城后：避难城的具体政策及争议

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美国总统特朗普宣布禁止中东七国公民入境的政令后，一些加美城市或是重申自己的避难城身份，或是宣布成为新的避难城。但是表达立场容易，真正做起来，许多事会牵涉到和加拿大皇家骑警、移民局及边境服务署如何合作，或者如何不合作的问题。

加拿大的三级政府各有各的管辖范围。市政当局的责任多半涉及衣食住行。成为避难城，除了道义因素和千年传统的影响外，还有对城市秩序的考虑。“加拿大世界医生”组织曾担忧，非法移民因为害怕被遣返，生了病不看医生，怀孕以后不做孕期检查，会影响到公众健康，或者将来加重医疗体系负担。基于同样的理由，避难城的市政府也希望那些“潜伏”在城里的非法移民让自己的孩子上学去图书馆，目击罪案时出来作证，受到暴力对待时向警察求助。

但是要为非法难民提供一定的正常生活空间，在某种程度上就意味着拒绝和联邦执法机构及移民局合作，例如，不盘查他们的身份，不和负责遣返的加拿大边境服务署分享信息。

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多伦多市的警察在该市2013年成为加拿大全国第一个避难城后，学会了在出警时不问受害人或目击者的身份。温哥华市的交通警察自2015年起开始采取这种被成为“don’t ask”（别问）的政策。本周刚刚宣布成为避难城的蒙特利尔正在研究类似的做法。

反对和争议

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减少和联邦执法机构合作的做法是避难城政策中争议最大的部分。温哥华交警开始实行不问身份的政策时，曾受到当时的移民部长亚历山大的抨击。上个月多伦多市在特朗普发布“禁穆令”后重申避难城承诺，该市华裔副市长黄闽南（Denzil Minnan-Wong）在推特上表示异议：“我支持合法移民，我不支持非法移民。我们有法律，应该依法做事。”

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黄闽南的推文代表了相当一部分加拿大华人的看法。蒙特利尔华人“@风中的枫叶”在得知蒙特利尔成为避难城的消息后在微信群里质问说：“这些脑袋被门挤了的政治家们难道不知道对非法移民的优待就是对合法移民的不公吗？”

另一位华人“@巍中艺”说：“Border的意义在哪儿？原来我一直都理解错了，有合法证件的都挤在关口排队进，还不一定进得去，没有证件的5000公里边境随便过，不用排队，如果嫌冷call 911还有警察去接。”。

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（RCI with CBC）

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