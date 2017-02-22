加拿大税务局收集被指控逃税者的指纹：可能造成他们旅行不便

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如果你被指控逃税，即使还没有被定罪，按照加拿大税务局的新政策，你的指纹也会被保存在加拿大警察信息中心的数据库中，供加拿大全国各地的警察以及一些外国执法机构查询，例如美国国土安全部和美国边境检查站。这可能造成你在过境时被拒绝。

加拿大税务局认为，旅行受限的后果可以对想逃税的人起到一定的震慑作用，尤其是那些在海外逃税的人。

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其实加拿大税务局早就在采集逃税嫌疑人指纹，但由于这不是全国一致的强制性政策，所以各地的做法不一。税务局发言人大卫.沃特斯回复CBC记者Dean Beeby的采访要求时说，没有全国统一实行的政策导致一些被定罪的逃税者的指纹没有被保存在执法机构的档案里。

加拿大税务局从去年秋天开始逐步实行新政策。沃特斯说，自今年4月1日起，采集指纹的工作将委托有经验的警官负责，相关的日期和数据将被详细记录保存。这将为传讯嫌疑人，执行逮捕令以及防止嫌疑人潜逃等工作提供便利。

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如果最后法庭裁决嫌疑人无罪，加拿大税务局将要求把其指纹从警方数据库中取出，但是这个过程可能会长达数月。

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（RCI with CBC ）

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