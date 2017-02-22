安大略省开放2017年省提名移民，吸引高学历人才

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加拿大最大的省份安大略省星期二再次向国际留学生敞开移民的大门。该省移民厅在其网站上宣布，今年的省提名移民项目主要向三类人开放：获得硕士学位的国际学生， 获得博士学位的国际学生， 以及从联邦政府优才计划快速通道的申请人中挑选合格的候选人发出邀请。

省移民厅同时开放在线申请网站。网站上说， 新网站的服务质量将有所改善， 将使申请者提交表格更快、更容易。移民厅会随时跟进网站上提交申请的各类人数，会根据处理情况暂时停止接受新的申请， 直到完成今年的定额。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada © 安省移民厅 / 安省移民厅长Laura Albanese

上个星期，安省移民厅长劳拉·阿尔巴内塞（Laura Albanese）在多伦多大学宣布了今年的省提名移民计划，名额将比2016年增加500人，达到6千人。她说：“移民是我们促进发明创造，提高劳动力素质，在国际竞争中保持优势的关键。移民不仅可以给我们带来技术，还能填补劳动力市场的缺口，有助于我们省的经济越来越强盛”。

安省今年的省提名移民还扩大了具有硕士学位申请人的来源，不仅接收在本省高等院校毕业的硕士生，也接受省外和国外硕士生的申请。语言测试也允许选择不同的机构。

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省提名移民项目还说同时会关注本省雇主的需求趋势，对他们的需求做出更快的反应， 缩短审理的时间。

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但据安省一些移民顾问机构反应，省提名移民项目的网站一开放就被挤爆了，很难登陆上去。

安大略省是加拿大人口最多的省份， 每年联邦政府接收的20多万新移民中都有差不多一半选择在安省定居。

省移民厅提供的数据显示，在2015年省提名移民的5,500人中， 有98%得到了联邦政府移民部的批准。虽然在2014年以前，省提名移民每年的人数很少，从未超过2，500人。但从2007年到2015年， 省提名的移民中有98%选择留在安省工作， 雇佣这些移民的雇主中有91%表示满意他们的工作。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada © RCI / 安省移民厅

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