多人被骗：网上续护照须看仔细，别把私人公司误认为官方网站

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一些需要续护照的加拿大人看到“PassportOnline.ca”这样的网站，以为是加拿大政府提供的网络服务。他们交了高额费用，却没有得到网站所说的“30秒续护照又快又简便”的服务。加拿大护照局表示和这个网站没有任何关系，并提醒公众警惕。

多伦多市民格莱文告诉CBC记者Stephanie Matteis，他在网上搜索到这个网站，被它的看上去很正式的页面和表格所骗，以为它是加拿大护照局的官方网站。他回答了问卷，被要求交186.45加元的费用。他以为这是续签十年的手续费，因此没有怀疑。

几天后，他收到一包需要填写的表格，并被告知填好表格后要自己交到护照局的办公室。在那里，工作人员告诉他，护照局并没有收到一分钱。也就是说，他交了将近两百加元，换来的只是任何人都可以免费领到的申请表。

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安省中部的工商管理机构收到了21份对这家网站的投诉，但是受害人并不仅限于安省。88岁的温尼伯市民贝楚克被告知他足不出户就可以拿到新护照，交了206.45加元。

加拿大护照局早在2015年已经提醒公众小心网上提供的续护照服务。

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（RCI with CBC）

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