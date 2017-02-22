看看特鲁多政府掉粉没有：加拿大将有五个选区举行补选

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今年4月3日，加拿大将有五个联邦选区举行补选。这将是特鲁多领导的自由党政府上台一年多以来第一次对选民支持率的重要测验。

空缺的五个席位两个在阿尔伯塔省卡尔加里市，两个在安大略省，一个在魁北克省。原先占据它们的都是自由党和保守党的政坛老将，包括退出政坛的前总理哈珀，转战阿尔伯塔省政坛的前移民部长肯尼，刚刚改任大使的前外长迪翁和前移民部长麦卡伦。另外还有一位议员因病去世。

对于保守党临时领袖安布罗斯来说，这是她的最后一次在选战中领军。五月份保守党选出正式领袖，她就要交棒了。

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分析人士认为，这几个选区各自被自由党和保守党牢牢把握，意外失守的几率不高。当然，如果选民对特鲁多不满，要借此机会给他一点颜色看看的话，那就是另外一回事了。

（RCI with CBC）

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