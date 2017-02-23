加拿大纳税人联合会公布2016年各级政府浪费公币“获奖名单”

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加拿大纳税人联合会星期三在渥太华召开新闻发布会，公布2016年“政府浪费奖”评选结果。安大略省政府、维多利亚市政府和加拿大税务局被评选为“获奖者”。纳税人联合会为他们颁发了金色的”特迪猪“奖品。

加拿大纳税人联合会每年评选政府最浪费的行为，并为其“颁奖”。今年已经是第19届。今年共评选出三个浪费公币最严重的政府机构。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加拿大纳税人联合会的吉祥物，“最恨浪费的小猪” © PC / Adrian Wyld

安大略省被选出是因为两个原因， 一是省政府公布的购买电动汽车激励计划。纳税人联合会认为这是为购买豪华轿车提供补贴。另一个原因是安大略省能源政策长期处置不当， 电费不断提高， 令民众负担加重， 为此获颁“浪费公币终生成就奖”。

维多利亚市是被当作市级政府浪费公币的典型选出。原因是在更换有93年历史的约翰逊街大桥时，项目本来计划在两年内完成，预计花费6,300万元，结果用了五年才完工，花费几乎翻倍，达到1.05亿加元。

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加拿大税务局被当作联邦政府部门浪费公币的典型，原因是该机构一名员工因工作调动，税局为其支付了巨额搬家费。这名员工从多伦多北郊的列治文山（Richmond Hill）搬到多伦多以东192公里外贝利维尔（Belleville），税局为其报销了53万8千加元的搬迁费。

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至于奖品金猪取名“特迪”，则是因为1999年一名联邦政府雇员报销巨额的开支， 他的名字叫特迪·韦瑟里尔（Ted Weatherill）。此人后来被解雇。

2016年“政府浪费奖”的其他候选者还包括：

加拿大文化遗产部花了1.4万元来收集人们对国会山圣诞节灯饰的看法；

农业部联合曼尼托巴省政府，给Maple leaf肉联厂补贴50万加元， 扩展其咸猪肉生产车间；

魁北克省政府出于政治考虑雇用一名女士，每年薪水18万，可这位女士四年间几乎没工作过；

新斯科舍省一名市议员报销私家车用于公务的公里数过多，还报销了去美国出差时到脱衣舞厅娱乐花费的582加元。

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