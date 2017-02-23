外行星系统TRAPPIST-1中的F行星上液态水面“日出”的景色。
Photo Credit: NASA/JPL-Caltech

谷歌涂鸦Google Doodle向NASA类地行星新发现Exoplanet Discovery致敬

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期四 23 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

– 那里有外星人吗？

太空里真的有外星人？这次美国宇航局的外行星系统新发现（Exoplanet Discovery）或许能将我们的期许带进现实。连谷歌涂鸦Google Doodle都专门向NASA类地行星新发现Exoplanet Discovery致敬。

美国东部时间下午1点，美国宇航局 NASA宣布发现最新、最令人惊喜的类地外行星系统，也就是和太阳系类似的行星系统。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

TRAPPIST-1外行星系统 © NASA/JPL-Caltech

这个通过美国宇航局Spitzer空间望远镜发现的类地行星系统是首次人类发现7颗和地球类似大小的行星围绕着一颗恒星。更令人兴奋的是在这7颗行星里有3颗恰好处于适合生命成长的区域。而其中一颗岩石表面的行星最有可能存在液态水。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

液态水是公认的地球和类似行星能够发展出生物系统乃至人类的必要条件。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada


这个被称为 TRAPPIST-1的行星系统和我们的太阳系类似，由7颗行星围绕着一颗恒星组成。位于宝瓶座。距离地球大约40光年（235万亿英里），属于距离地球相对近的外行星系统。但我们需要明白即使这“区区”40光年对于现在的人类来说也是不可到达的距离。起码凭借目前的技术，在我们的有生之年没有做到的可能。

虽然这个发现离我们真正确认这行外行星上是否生活着外星人或生物还很遥远，但是这让我们在感到孤独的时候，多了一个遥望太空 – 宝瓶座 Constellation Aquarius 的理由。

如果您对这个太空科学新发现有兴趣，不妨看看详细的天文科学家直播回答网友问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

TRAPPIST-1系统 D行星上的360度视频：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
文章分类: 因特网环境科技

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
经济加拿大咨议局：阿尔伯塔将是2017全国GDP增长最快的省份政治、社会、经济加拿大纳税人联合会公布2016年各级政府浪费公币“获奖名单”政治看看特鲁多政府掉粉没有：加拿大将有五个选区举行补选社会多人被骗：网上续护照须看仔细，别把私人公司误认为官方网站社会、移民与难民、经济安大略省开放2017年省提名移民，吸引高学历人才经济加拿大税务局收集被指控逃税者的指纹：可能造成他们旅行不便移民与难民非法难民进城后：避难城的具体政策及争议健康、政治、社会魁北克命案使安乐死法律条文争论再起健康现代社会人们还需要一日三餐吗？人物、社会温哥华留学生被绑架遇害案判决，华裔首犯入狱14年

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
La militante iranienne Roghayeh Azizi Mirmahaleh restera au CanadaAllégations de fabrication de preuves au SPVM : Coiteux réitère son appui indéfectible à la SQDémantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue et d’armes au Québec et en OntarioLes forces irakiennes s'emparent de l'aéroport de MossoulUber perd son combat judiciaire contre Revenu QuébecPourquoi le Canada importe-t-il encore autant de pétrole?Immigration clandestine : Ottawa sommé d'agir face à « un problème national »Trump : les assemblées de la colèreNégociations de paix à Genève sur fond de combat en SyrieL’administration Trump fait reculer les droits des transgenres
Officials plead with last Standing Rock protesters to leaveRefugees using Toronto shelters spikes by 80%, city reportsGosling's got game: Canadian actor's careful trajectory to Oscar royaltyParliament's oversight of spending 'totally irrational,' but still not fixed, says Treasury Board president#baycott: Ivanka Trump brand boycott heats up with planned protest at Hudson's BaySenators rejected Mike Duffy's request to cover some legal feesCanadians know Kevin O'Leary, but not his Conservative leadership opponentsSomali asylum seeker flees to Canada after husband, mother killed on wedding dayAirbus search plane contract faces court challenge from losing bidder'Like, you'd need to see the road to believe it:' Sound modern? It's from a recording of man born in 1875