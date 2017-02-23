加拿大咨议局：阿尔伯塔将是2017全国GDP增长最快的省份

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在经历了困难的两个年头后，阿尔伯塔省的经济正在走出低谷，但加拿大咨议局（ Conference Board of Canada）同时警告说，全面复苏的道路会很长。

在星期四（2月23日）公布的季度报告中，咨议局预测2017年阿尔伯塔省的GDP增长将为2.8%，为全国经济增长最快的省份。

咨议局的报告说，石油输出国组织（OPEC）和其他产油国在2016年底达成协议，把原油产量每天削减180万桶，预计原油价格将在2018年底上升至接近60美元/桶。

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© Ronald Zak/Associated Press

重建麦克默里堡

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在去年遭受了毁灭性野火后，麦克默里堡 （ Fort McMurray ）正在大规模重建，今后几年将建造超过2500套住宅，可为阿尔伯塔省的经济增长贡献约0.4个百分点。

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加拿大咨议局的报告说，麦克默里堡的重建和石油生产的坚实增长，将给阿尔伯塔省在2017年的情况带来改变。

（RCI with CBC）

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