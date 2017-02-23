揭出警局内幕的前警员Jimmy Cacchione和Giovanni Di Feo
Photo Credit: CBC

蒙特利尔前警察局长被指控压制举报腐败行为的警员

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 23 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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蒙特利尔的法语电视台这个星期二在新闻中报道了蒙特利尔警察局压制检举人的问题后，加拿大广播公司对此进行了跟进和调查。

事件涉及蒙特利尔警局内部调查员编造证据，以压制了解警局内部腐败问题的警员，让他们保持沉默。收听

接受CBC采访的两位当事人都曾在蒙特利尔警队长期供职，一位叫吉米·卡奇奥尼（Jimmy Cacchione），另一位是乔瓦尼·迪菲欧（Giovanni Di Feo）。 二人的主要工作任务是调查和监督黑社会团伙的动向，不仅常常穿便衣，而且有时还需要卧底。

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在与黑帮的接触中，他们隐约了解到，警局内部有人接受了黑帮的钱财，于是二人在2012年开始对此进行私下调查。

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蒙特利尔前任警察局长Marc Parent © CBC/Ainslie Maclellan

卡奇奥尼周三在接受CBC的采访时说：“我们发现警队内有几个人涉及到犯罪行为，就报告给了市警察局长马克·帕朗（Marc Parent）。但过了一段时间，却没看到官方有任何反应”。

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他们继续更深入的调查，然后在2013年准备了书面检举材料，计划交给省安全部长和媒体。

但就在这时，他们被叫到局长办公室。他们还以为局长是要向他们了解具体情况。可没想到局长是通知他们停职，并告诉他们皇家骑警已开始对他们的行为进行调查，让他们配合。

卡奇奥尼说：“当局长宣布我被停职时，检举材料就在我的挎包里，也被他没收了。而此后就没有消息了。而我包里的检举材料足以让另外几个警察局内的人受到停职处分。

卡奇奥尼和迪菲欧二人后来也未受到任何指控，而对他们的“违反纪律的处分”也在后来通过一项秘密协议而撤销，协议的内容中包括他们在2014年辞去警察工作。

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迪菲奥说：“很显然， 我们被停职是受到报复。因为有些人不想他们的面具被撕下来，不想让外界知道警局内部的腐败现象。局长和其它警局的高层都清楚我们调查的事实”。

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卡奇奥尼则说，我觉得，就是因为我们两年前通知了他们，所以他们觉得我们会给他们带来麻烦。

蒙特利尔警察局长帕朗服役31年后，已在2015年辞职退休。

蒙特利尔警察局现任局长Philippe Pichet © CBC

谁来监督警察机构

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此事件再次引起媒体和社会对蒙特利尔警队问题的关注， 继去年秋天爆出使用监听手段监视记者丑闻之后， 再一次引起人们的不安。

蒙特利尔警察局现任局长菲利普·皮切（Philippe Pichet）说，他已要求魁北克省警局对此事进行独立调查：“我们要确保调查能够正确地进行，如果发现新的事实， 我们将妥善处理”。

魁北克的公共安全部长马丁·夸图（Martin Coiteux）表示，对这一最新的指控需要“立即做出反应， 尽快看到调查的结果”。

蒙特利尔市长Denis Coderre © CBC

蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）也表示，这一报道“令人不安”，并赞扬蒙特利尔现任警察局长皮切特迅速采取行动。他说：“我们必须调查清楚，以确保不良行为受到惩罚，警局得到人民的信任。我们需要确保一种透明的过程”。

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省警察局发言人居伊·拉普安特（Guy Lapointe）说，调查将由专门为这种情况设立的工作队处理。而不是由内政部门处理。专案小组将包括对有组织犯罪具备经验的特定调查员，与被指控的官员没有任何联系。拉普安特说：“我们知道，人们正在寻求更透明的程序”。

但媒体和专家的意见认为，警察部门的问题，不应只是内部调查，或上级调查下级，还应该让社会监督，让公众参与。

例如温哥华的民间组织，在监督警察工作方面已经形成制度，他们不仅在特定案例上监察警察的行为，而且每个月都会召开例行会议，讨论警方应该注意哪些问题。

蒙特利尔警察联盟发言人安德烈·甘德龙（André Gendron）也说，需要对警队进行“彻底改革”，以恢复公众和警员的信心。

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