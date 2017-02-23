多伦多警方对上周五清真寺外抗议活动的调查出现反转

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多伦多警方表示，他们接到了新的投诉，促使他们将调查上周五市中心一座清真寺外的抗议活动转向清真寺内的仇恨言论。

警方主管仇恨犯罪的部门说，投诉者中包括当天的参与者，也有其他知情者。警方先是接到针对门口抗议活动的投诉。那次活动是民间自发组织的，针对联邦议会“伊斯兰恐惧”的议案。投诉者是30岁的穆斯林女子苏拉亚·萨哈尔（Suraia Sahar）。她说，清真寺外的抗议活动使她感到害怕。自从魁北克清真寺枪击事件以来，她看到不少穆斯林长者都在担忧，对穆斯林的恐惧会带来更多的暴力。但警方调查后，没有发现示威活动超出言论自由的范围，随即停止了进一步调查。

但周二警方又接到参加清真寺内活动的人投诉说，有人发表了仇恨犹太人的言论。警方负责通联的总监马克·普格什（Mark Pugash）向CBC证实收到了这一投诉。

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© CBC / Masjid Toronto

而清真寺本周初也发表了一项声明，承认有人在临时发言中对“犹太教信仰者提出了不当请求”。声明中说：“清真寺方面遣责对任何信仰团体或其他人的一切形式的仇恨和种族主义，致力于为所有信仰者提供一个安全的环境”。

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加拿大穆斯林协会发言人Memona Hossain也告诉CBC记者，确实发生了未经授权的不当言论，这也违反了加拿大穆斯林协会的行为准则。他们内部也开始了调查，并已向犹太社区领导人道歉。

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根据加拿大的“刑法”，仇恨犯罪是指由仇恨驱使的犯罪行为，可以是暴力或非暴力形式，包括恐吓一个人，或一个群体。

加拿大的“刑法”中将四种罪行列为仇恨宣传或仇恨犯罪，包括鼓吹种族灭绝，公开煽动仇恨，故意推动仇恨，以及由仇恨带来的对宗教财产的恶作剧。

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