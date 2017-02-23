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加拿大医用大麻工业 “欣欣向荣”

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 23 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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MedReleaf，是加拿大的一个医用大麻生产公司，位于安大略省的万锦市（Markham），这个公司正在迅速地扩大，除了万锦的工厂外，还计划在安大略省的小镇 – 布拉德福德 （Bradford）建立一个新工厂，规模将是现有工厂的4倍之大。

MedReleaf 公司的战略规划副总裁 Darren Karasiuk 在接受加拿大广播公司 Amanda Grant 的采访时说，对我们来讲，现在是一个非常令人刺激的时刻，确实说明这个行业在发展。

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© CBC

全国有38个医用大麻生产商

MedReleaf 公司拥有加拿大卫生部颁发的许可证，是加拿大的 38 个可以合法生产医疗用大麻的公司之一，加拿大卫生部定期对其设施进行检查，测试产品，审核安全录像，以确保其生产过程的合法性和安全性。

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该公司现有的工厂设在万锦市的一个工业园区，建筑占地5万平方英尺，在新工厂建立后，公司的厂房总面积将扩大到超过25万平方英尺。

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尽快生产大麻不是传统的行业，但布拉德福德镇对 MedReleaf 的扩展计划非常欢迎，两方在密切合作。

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生产面积扩大，人手也要增加，该公司预测会新增大约 350 名员工，包括在生产车间、修剪车间和研究部门的 250 个全职职位，这 350 名员工的报酬都将高于最低工资标准，并享受全套福利和奖金。

Darren Karasiuk 说，已经接到了很多求职申请，很多人对来这个公司工作感兴趣。

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在大麻业工作已不再耻辱

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Darren Karasiuk © Paul Borkwood/CBC

其实，Darren Karasiuk 本人在大麻产业也是新人，他原来在著名的会计师事务所德勤 （ Deloitte）工作，6个月前刚跳槽转到这个大麻生产公司，他认为自己作出了一个明智的决定。

他说，过去3年来社会的观点出现了相当大的转变，与大麻业相连的耻辱感已经越来越淡，人们在逐渐接受这个行业，有越来越多的人认识到，加拿大在这个领域具有很独特的地位，我们真的是领先于世界。

自由党政府即将提交大麻合法化法案

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MedReleaf 公司的大规模扩大，一个原因是对医用大麻的需求不断增长，同时也是公司为大麻合法化和消遣用大麻市场的兴起所作的准备。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）的自由政府已经表示，将在 2017年春季向议会提交大麻合法化的法案。

Darren Karasiuk 说，预计消遣用大麻的干品市场价值将在 50亿到 80亿加元之间，若把所有其他的附属产品都考虑进去，这个市场的潜力可达到 220亿加元。

© CBC
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（RCI with Amanda Grant/CBC）

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