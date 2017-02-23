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为什么不跟党保持一致？众议院里的那些“党内异见人士”

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 23 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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目前正在竞选保守党领袖的庄文浩是投“异见票”最多的保守党议员之一。

加拿大议员在对各项法案或动议投票表决时，一般都很抱团，跟着自己所属的党走。正因为如此，占据议会多数对执政党来说才那么重要。然而不论是目前执政的自由党还是在野的保守党，都有那么几个不太听话的议员。来自安省威灵顿-荷顿山选区的华裔保守党议员庄文浩算是一个。

据CBC的政治分析人士格勒涅（Éric Grenier）统计，投票时跟本党唱反调的情况总的来说不算多。自由党的艾尔斯金-史密斯是整个众议院里投“异见票”次数最多的议员，在2015年底以来的198次投票中也只有22次没有跟本党保持一致。庄文浩有12次，在保守党里名列第二。排在该党第一的是记者出身的彼得.肯特，投过13次异见票。

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保守党议员彼得.肯特曾经担任环境部长。

保守党议员彼得.肯特曾经担任环境部长。 © PC/Colin Perkel

角逐保守党领袖一职的十几个候选人当中，肯特支持的是 …… 庄文浩。

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自由党的自由度最大，投票时的一致性最低

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在2015年12月到2017年2月14日这一年多的时间里，自由党全体议员保持一致的投票在表决总次数中占79%，比其他党都低。主要对手保守党和新民主党分别达到87%和95%。

自由党的纪律散漫也许要怪党领袖特鲁多。他只要求本党议员在涉及重大议题的投票上必须保持一致，例如涉及竞选承诺和加拿大宪法的法案，或是形同信任投票的财政预算案。除此之外，自由党议员可以按自己的意思投票。

议员来自各个选区，有时会发生选民利益和本党路线发生冲突的情况。自由党政府通过长枪登记法时，选区里长枪拥有者众多的自由党议员就面临两难局面。等到保守党上台提出废除长枪登记法时，又轮到那些来自支持长枪登记的选区的保守党议员作难了。

庄文浩：我按选民意愿和保守主义原则投票

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庄文浩的党内异见人士历史几乎和他当议员的年头一样久。他2004年当选进入众议院，2006年被任命政府间事务部长和体育部长，同时兼管枢密院。当时他刚满34岁，是哈珀内阁中最年轻的成员。但是在任未满一年，他就为反对哈珀提出的承认魁北克省“国中之国”特殊地位的动议而宣布辞职。

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CP/Fred Chartrand

CP/Fred Chartrand

2013年底，庄文浩向议会提交了一份旨在限制党领袖权力、给予党内议员更大独立性的个人议案。这项议案几经修改，在2015年大选前获得通过。

由自由党后座议员卡利德提出的反“伊斯兰恐惧”M-103动议遭到了大部分保守党议员的反对，但是庄文浩却公开表示支持。他说，加拿大政府过去也曾经通过动议谴责对其他少数族裔团体或宗教团体的迫害或仇恨，为什么在发生了魁北克城清真寺枪击案这样的事以后，我们不能用同样的方式表达一下立场呢？

想当党领袖是为了限制党领袖的权力

庄文浩说，他竞选保守党领袖的目的是为了限制各政党领袖、特别是总理办公室对普通议员的控制。在为自己的个人法案争取支持的过程中，他意识到只有在党领袖的位置上才能完成更重要的议会改革和政党改革。

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庄文浩的另一个主张是废除关于仇恨言论的加拿大刑法条款，让人们在讨论一些敏感话题的时候可以畅所欲言，不至于因为害怕犯法而缄口，或是把这类辩论转入地下。他认为，“能够有效对抗仇恨言论的是自由言论，不是刑法。”

但是庄文浩的这个主张，其他M-103动议的支持者未必赞成。如同大部分坚持按自己的政治原则或道德原则发声行事的人一样，他很可能发现自己同时处于敌对双方的射程之内。

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（RCI with CBC）

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