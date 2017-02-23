新不伦瑞克：野火鸡成群进城，小狗狗被鹰袭击

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在新不伦瑞克省南部靠近美国缅因州边界的圣斯特凡镇，这个星期涌进了一群野生火鸡。该镇居民杰夫·克雷格（Jeff Craig）大概数了数有超过40只。他用摄像机拍下这些火鸡，说：“我真的很幸运看到他们，这是我见过的最大的火鸡群，它们的叫声很响”。

© CBC / Jeff Craig

克雷格的邻居们本来就有很多喜欢拍摄野生鸟类，这次还有人在院子里喂鸟的容器中放上食物， 让火鸡来吃。有的还开玩笑说，这么多圣诞大餐自己送上门来了。该省不允许捕猎火鸡。

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居住在该地区的凯尔·贝德福德（Kyle Bedford）是一名高三学生， 她几乎每天在上学和放学的路上都看到野生火鸡。遇到有火鸡挡在路上，她通常只是按汽车喇叭，让它们走开。有一天下午，路上站满了火鸡，大多数看到车来都让开了路，可有的太慢了，以至于撞到了一只。

加拿大野生火鸡联合会的运营总监史蒂夫·尼科尔森（Steve Nicholson）说，近10年来， 有越来越多的野生火鸡来到圣斯蒂芬和圣安德鲁斯地区安家。“随着鸡群数量的增长，如果一个地区没有足够的食物来生存，它们就会自然迁徙”。

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也是在这个星期，新不伦瑞克的一户居民遇到的野生动物却给她带来伤心的经历。 清晨她让小狗到后院散步，结果听到惨叫。 一只秃鹫黑鹰试图抓走体重有6斤多的小狗。她冲上去试图赶走老鹰， 可老鹰抓住小狗不放。直到她丈夫赶过来用铁锹铲了四五下，老鹰才飞走。

他们回屋查看小狗的伤势，有7处受伤，还掉了几颗牙。夫妇俩赶紧把小狗送到了动物医院。

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