冰岛总统说菠萝披萨的坏话，惹恼了加拿大厨师

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其实惯用菠萝炒牛肉、鸡丁或虾仁的中国人也大可一恼……

冰岛总统约翰内森上个星期在和一些中学生见面时坦率地表达了对菠萝披萨的厌恶，说这种水果应该被禁止用作披萨的馅料。他可能以为，反正又不是领导人会谈，说话随便点也不打紧，没想到因此引起世界各地的菠萝爱好者的讨伐，其中就有最早开始用菠萝做披萨馅料的加拿大退休厨师帕诺普洛斯和安省温莎市的披萨店老板阿布米兹。

阿布米兹气呼呼地给约翰内森寄了两种不同的菠萝披萨（通称夏威夷披萨），并且坚信这位冰岛总统之所以不喜欢菠萝披萨，肯定是因为他的做法不对。今年已经82岁的帕诺普洛斯则轻蔑地表示：“我发明这种做法的时候，他还没出生呢。”

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尽管现在约翰内森也被不喜欢菠萝的人视为英雄，但是这场网络风暴以及众多决心捍卫菠萝的厨师寄给他的披萨还是让他觉得招架不住了。本星期，他在Facebook上表示，他其实很喜欢菠萝，也没有权力，而且很高兴自己没有权力禁止人们用菠萝做披萨。不过，也许是为了表示他并没有被菠萝爱好者们打垮，他说自己最喜欢的是海鲜披萨。

这位冰岛总统如果知道有些中国人喜欢用榴莲做披萨，不知又会作何感想。

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（RCI with CBC）

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