曼尼托巴省政府拨款应对难民潮，并呼吁联邦政府协助

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曼尼托巴省长布莱恩.帕里斯特星期四（2月23日）宣布拨款资助该省难民服务机构，并呼吁联邦政府出手协助。

在过去十个月中有超过四百名寻求避难的人穿过加美边境进入曼尼托巴省。帕里斯特说，从美国目前的政治环境和民众情绪来看，曼尼托巴省的难民潮不会很快结束。这是一个全国性的问题，需要联邦和省级政府的合作。

曼尼托巴省将拨款11万加元资助难民安置机构，提供14处用于临时收容的住房，并为保留一个难民服务协调人员的职位预留7万加元。

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曼尼托巴省的边境小城埃莫森几个星期前就已经向该省政府和社会各界发出呼吁。曼尼托巴省教育部长维沙特说，埃莫森市长格莱格.詹森和当地居民为接待难民付出了很多。穿过边境到达埃莫森的人大多精疲力尽，有些人的手脚被冻伤。

（RCI with CBC）

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