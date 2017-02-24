“加拿大糖尿病协会”改名为“糖尿病加拿大”

“加拿大糖尿病协会”改名为“糖尿病加拿大”
Photo Credit: Diabetes Canada

慈善组织为啥纷纷改名换姓

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 24 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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“加拿大糖尿病协会”二月中旬宣布改名为“糖尿病加拿大” Diabetes Canada， 不但把协会一词去掉，而且把糖尿病一词放在了前面。

最新的改名例子

这使得加拿大的糖尿病慈善组织成了加拿大知名疾病和医疗慈善组织中改名换姓的最新一个例子。

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据加拿大广播公司的报道，“糖尿病加拿大”总裁Rick Blickstead在谈到改名的原因时说，目前加拿大的慈善筹款市场的竞争非常激烈，改名是为了强调该慈善组织不只是代表了糖尿病人的过去，更重要的是在关注糖尿病人的未来利益。

加拿大心脏病和中风基金会也改了名字

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加拿大心脏病和中风基金会也改了名字 © CBC

在过去一段时间里，加拿大心脏病和中风基金会Heart and Stroke Foundation把名字改为心脏病与中风Heart & Stroke, 把基金会一词给去掉了。

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在多伦多的医疗慈善领域的专家朱迪斯.约翰Judith John指出，“基金会”不但是一个在慈善组织名字里没有意义的词汇，而且会给人以是个头重脚轻官僚组织的印象。

怕被认为是官僚机构

朱迪斯认为，现在越来越多的加拿大人对官僚机构心存反感和质疑；她记得过去加拿大人对政府体制、学校系统还是心存信任的，可几十年的时间就发生了如此巨大的变化。

加拿大癌症协会与加拿大乳腺癌基金会也合并了

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加拿大癌症协会与加拿大乳腺癌基金会也合并了 © CBC

另一个例子是加拿大癌症协会 Canadian Cancer Society 与加拿大乳腺癌基金会也合并了、以分担管理费用和共享宣传资源。

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专家们指出，加拿大医疗慈善组织一个接一个的改名换姓，是因为在筹款方面的竞争空前激烈，除了各个慈善组织互相竞争有限的捐款金额之外，新的威胁是越来越红火的网上直接捐款， 比如像GoFundMe Canada这样的捐助网站。

网上捐款火热

GoFundMe Canada吸引了大量个人捐款

GoFundMe Canada吸引了大量个人捐款 © CBC

2016年GoFundMe Canada网站筹集到6600万加元的捐款，其中帮助病人支付医疗费用的捐款占绝大部分。

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越来越多的加拿大人喜欢通过网上直接捐款给急需帮助的病人是因为他们知道自己在帮助谁、知道自己的钱会直接到达急需得到帮助的人的手里、中间不会被分流。

在网络一代年轻人正在成为不可忽视的网上捐款参加者的情况下，传统慈善组织在纷纷修改自己的募捐广告宣传的重点，从过去强调资助医学研究改为强调帮助具体的病人、而且是那种身上有故事的病人。

收听

关键是信任

加拿大医疗慈善组织通过改名换姓吸引捐款的手法是否有效还需要时间来证明。不过一些网民在加拿大广播公司新闻网站上的留言显示，他们似乎对此并不买账。

比如Jonas说，人们对传统医疗慈善组织的不信任是有道理的；可医疗慈善组织对此的对策是改名换姓，这更加深了人们对传统医疗慈善组织的不信任。

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Hugh发帖说，根据Huffington Post的报道，Hospital for Sick Children Foundation有10位管理人员的年薪超过16万加元，这么多加拿大人的捐款被用来养一群高薪管理者，难怪给病童的钱这么少。

Richard发帖说，在传统慈善组织筹集的捐款中85%被用于支付管理费用的情况下，众多民众对这些慈善组织募集捐款的广告说“不”就让人不奇怪了。

Alf在其帖子中写道，让人郁闷的实际情况是，制药公司拿着政府和慈善组织提供的捐款研发了新药后，拿到市场以普通人负担不起的超高价出售；制药公司关心的只是赚取暴利而不是治病救人。

RCI with CBC

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