没钱：加拿大人去年对 TFSA 供款减少

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蒙特利尔银行 BMO 的一项新调查显示，去年加拿大人对免税储蓄账户 TFSA 投入的资金减少，理由是钱不够。

在接受调查的人中，平均来讲，2016年每人对免税储蓄账户的供款比 2015年减少了 939加元。

2016 年的人均供款额为 4,592加元，2015年是 5,531加元。

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同时大约有15% 的受访者说，去年完全没有对 TFSA 供款。

从各省来看，BC 省居民去年对 TFSA 供款最多，人均 5,898加元，平原省份的人供款最少，人均 3,220加元。

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自从加拿大联邦政府在 2009 年推出 TFSA 帐户以来，已经有超过 300万加拿大人开设了 TFSA 账户，根据加拿大统计局最近的报告，加拿大人投入TFSA 的总额超过 160 亿加元。

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TFSA 账户的投资收益不用纳税，而且账户中的钱可以随时提取，没有财务惩罚措施。

（RCI with CBC）

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