去年加拿大接收8千富豪移民

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不少加拿大人感觉在加拿大一掷千金购房买地的中国富豪不知什么时候变得这么多，统计数据显示这些加拿大的感觉并非错觉。

加拿大是接收富豪移民第三多的国家 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

加拿大广播公司报道说，根据市场研究公司New World Wealth公布的数字，2016年加拿大接收了8千富豪移民，在世界接收富豪移民排行榜上排在澳大利亚和美国之后、名列第三。

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2016年澳大利亚接收了1万1千富豪移民，美国接收了1万富豪移民。

而世界三大流失富豪的国家是法国（1万2千富豪离开）、中国（9千富豪离开）和巴西（8千富豪离开）。

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来加拿大的富豪移民中，中国大陆富豪们最喜欢落户的城市是温哥华，可以说是成群结队的开进了加拿大太平洋沿岸城市温哥华，而来自欧洲的富豪移民则比较喜欢在多伦多和蒙特利尔落户。

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New World Wealth对富豪移民的定义是，排除自己住房后的资产超过1百万美元；根据这个标准统计出来的富豪移民数字显示，2016年有8万2千富豪移民他国，比2015年的6万4千富豪移民他国的数字可以说是大幅度增加。

RCI with CBC

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