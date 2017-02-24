加拿大打工族工资谁升谁降？

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好消息是加拿大人的平均工资在上升，坏消息是有的行业加拿大人的工资却在下降。

加拿大广播公司报道说，根据加拿大统计局公布的12月份工资变化报告，加拿大非农业打工者的平均周薪是961加元，比一年前上升了1.2%。

IT行业和文化行业打工族的工资上升幅度最大，比一年前平均上升了至少10%，周薪达到1350.48加元。其次是金融行业和保险行业，那里的打工族的收入比一年前上升了差不多10%，周薪达到1342.15加元。

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不过，收入最高的行业是采矿、采石、石油和天然气开采行业；那里的打工族周薪达到2096.62加元，比一年前增加了5.1%。

而在收入另一头的是2百万在零售行业打工、120万在酒店、餐饮等服务业工作的加拿大人；这三百多万加拿大打工族不但在各个行业中的收入本来就属于低端，而且在过去一年其平均收入不但没有增加反而在减少。

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零售行业12月份的平均周薪是566.17加元，比2015年同期下降了2.1%。酒店和餐饮业的平均周薪是373.12加元，比2015年12月份减少了1.9%。

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