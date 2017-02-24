油价涨: 加拿大1月通胀率升到 2.1%

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2017年1月份，加拿大的生活费用增长了 2.1%，与去年12月的 1.5% 相比升幅不小。

加拿大统计局星期五（2月24日）报道说，1月的年通货膨胀率为 2.1%，高于经济学家们原来的预测 1.6%。

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统计局说，通胀率跳到 2.1%，主要是交通的成本增长了 6.3%，今年1月的汽油价格与去年同期相比高了 20.6%，为自 2011 年9月以来的最大跃升。

然而，如果把汽油价格排除在外，1月的通胀率则为 1.5%，与去年 12 月持平。

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在统计局跟踪的8个消费经济领域中，7个领域涨价，只有 1个领域价格下滑：食品。

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加拿大的食品价格连续第 4个月下降，1月份的食品价格比一年前低了 2.1%。

（RCI with CBC）

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