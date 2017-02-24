温哥华岛沿海发生4.9级地震，BC省严阵以待

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星期五 (2月24日)凌晨 4:28 PT，加拿大温哥华岛西北部沿海发生了一次 4.9 级地震。

美国地质调查局（The U.S. Geological Survey ，USGS）报告说，地震的震中距离温哥华岛的 Port Hardy 有158公里，深度为10公里。

在本周三晚上，温哥华岛的西北部沿海已经发生过一次 4.4级地震，美国华盛顿州也发生了一次 4.2 级地震。

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温哥华太阳报报道说，今年2月份到目前为止，BC省南部已经先后发生过近 30次地震。

据科学家们估计，未来 50年中，BC省西南部人口稠密地区遭受大地震袭击的概率为 30%。

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维多利亚 40% 建筑物将被毁

加拿大广播公司报道说，上个星期，建筑工程师们针对BC省维多利亚市的建筑物应当地震的“能力” 发布了一项新的研究，报告说，如果温哥华岛的西海岸发生 9 级强震，维多利亚将近 40% 的建筑物，以及城市大部分的供水系统和下水道系统等将被摧毁。

这个研究的联合作者 Armin Bebamzadeh 在报告中写道，维多利亚在未来 50 年中遭遇这种情况的可能性为 5%。

BC 省的其他大多数城市都尚未对地震灾害进行类似的评估。

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不过，专家们已经预测，在发生超级大地震的情况下，温哥华市与维多利亚市将 “伤亡惨重”。

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加拿大军队大力演习

© Government of B.C.

加拿大一直把 BC 省严阵以待的灾难性大地震叫做The Big One，用中文也可以称作 “大一号”。

加拿大广播公司的 Deborah Wilson 报道说，加拿大军队早已在开始进行积极准备，不断演习，如果西海岸遭受“大一号”袭击，则将有数千名的军人可以立即开赴灾区，加拿大军队应对强地震的军事行动代号为 Operation Panorama。

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加拿大皇家海军上尉史蒂夫·约根森 （Steve Jorgensen）负责实施军队在加拿大国内的救灾计划，他说，一旦强震发生，BC省的5 000至6 000名常规和后备军人在确保自己家庭成员的安全之后，必须立即向军队报到。

军队负责的应急救灾工作包括医疗护理、清理废墟，通过船和飞机向偏远地区或被地震隔离的地区提供紧急物资。

Operation Panorama 的计划中写道，预计强地震将给温哥华和维多利亚造成严重破坏，并造成严重伤亡，而造成死亡的主要原因将是建筑物和其他人造结构的倒塌，另外，强地震后预计许多医院都将不能运作。

约根森表示，在大地震后的初期阶段，救灾的重点是挽救生命，之后重点将转向恢复基本服务。

BC省应急管理运营执行官克里斯·达菲 （Chris Duffy）说，若是发生大地震，军队的援助至关重要。

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他说，军队拥有基础设施、设备，而且军人们已经受到救灾的严格培训，知道如何在混乱的环境中工作，这是最重要的。

BC省的地震演习 © Government of B.C.

（RCI with Deborah Wilson/CBC）

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