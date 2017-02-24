鸡肉也许更健康，但快餐店的鸡肉可不一定

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对于想控制卡路里或胆固醇，但是又不愿意放弃肉食的人来说，鸡肉是一种兼顾两头的选择。因为营养学家告诉我们，鸡肉的好处是既提供了蛋白质，又比牛肉或猪肉健康。但是根据CBC《市场天地》节目的一项调查，这个说法正确与否，要看你吃的鸡肉是自己做的还是在快餐店里买的。

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节目组对六种最受加拿大人欢迎的鸡肉三明治的检测显示，它们不仅蛋白质含量比家里做的鸡肉低25%，而且还有大量的碳水化合物。其中含量最高的样品，一份鸡肉中的碳税化合物就相当于4片面包。

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快餐店里的鸡肉含钠非常高，是家里做的鸡肉的7到10倍，另外还有多种食品添加剂。许多注意营养的人在不得不吃快餐时都会在牛肉和鸡肉当中选择后者，但实际上，只要店家用的是纯牛肉，其中的添加剂和调味料反而没有鸡肉里放得那么多。

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记者Charlsie Agro说，用来增加粘稠度和调味的各种粉和汁液通常是经加拿大卫生部批准的，但是注册营养师克莉丝蒂. 布里塞特表示信不过。尤其是其中所含的磷酸钠，已有研究表明它在血液中的含量过高会增加患心脏病和肾病的危险。

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《市场天地》(Marketplace) 对鸡肉快餐的调查报道将于星期五（2月24日）晚上加东时间8点播出。

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（RCI with CBC）

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