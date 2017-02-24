家长小心：有人利用Roblox游戏平台引诱少年儿童

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根据加拿大儿童保护中心最近收到的各地投诉，有人在Roblox游戏平台上给孩子发暧昧信息和见面邀请。该中心在其网络协助网页上发出警告，呼吁家长们提高警惕，建议在让孩子注册之前先自己试一试，并尽可能关闭游戏的即时通信功能。

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Roblox是一个针对少年儿童的网络游戏平台，非常受欢迎。玩家可以建立自己的虚拟世界，创建自己的游戏。自2006年问世以来，现在这个平台的全世界用户据信已经超过4千万人。

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Roblox的发言人表示，该公司一直非常注重用户安全，不断改进相关措施。他介绍说，措施之一是所有13岁以下用户的账号都被设计成只能和朋友沟通。

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这样一来，没有被接受为朋友的人就无法和13岁以下的玩家沟通。但是，判断一个上来搭话的陌生人是否值得信任，可以被列为朋友，还是要靠本人，也许还有他们的家长。

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（RCI avec Radio-Canada et CBC）

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