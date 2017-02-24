Photo Credit: gofundme.com

替中东人挨枪：一名印度工程师在美国堪萨斯州被射杀

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 24 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Henry County Mo. Sheriff's Office via AP

嫌疑人普林顿。（Henry County Mo. Sheriff’s Office via AP）

星期三（2月22日）晚上在美国堪萨斯州奥拉西市，一个五十多岁的男子走进当地一家酒吧，向两个印度裔客人开枪。据目击者说，他在开枪时大喊：“滚出我的国家！”他随后逃走，在另一家酒吧告诉别人自己杀了两个“中东人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被击中的“中东人”实际上是在台湾国际航电公司（Garmin）工作的两名印度工程师，32岁的库奇博特拉和与他同龄的玛达萨尼。库奇博特拉在被送到医院后死亡。玛达萨尼受伤。一个名叫格里奥特的24岁青年在试图阻拦枪手时也被打伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

51岁的亚当.普林顿星期四出庭，他被指控一项一级谋杀罪和两项未遂一级谋杀罪。普林顿是从美国海军退伍的老兵，曾是飞行员，在IT行业工作，生活舒适。目前当地警方和FBI正在联合进行调查。警方发言人表示，调查刚刚开始，目前还无法透露更多细节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次枪击事件震动了印度。印度外交部长斯瓦拉吉在推特上发文，表示震惊和哀悼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两位受害人供职的Garmin公司也对他们的家人表示哀悼和慰问，有人为他们发起了筹款活动。该公司由台湾企业家高民环与人合作创办，目前总部设在堪萨斯州。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会虐待和忽视也是谋杀：任儿子病饿而死的阿尔伯塔省夫妇被判终身监禁国际替中东人挨枪：一名印度工程师在美国堪萨斯州被射杀社会家长小心：有人利用Roblox游戏平台引诱少年儿童健康鸡肉也许更健康，但快餐店的鸡肉可不一定社会温哥华岛沿海发生4.9级地震，BC省严阵以待健康慈善组织为啥纷纷改名换姓经济油价涨: 加拿大1月通胀率升到 2.1%移民与难民去年加拿大接收8千富豪移民经济加拿大打工族工资谁升谁降？经济没钱：加拿大人去年对 TFSA 供款减少

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Xavier Dolan sacré meilleur réalisateur aux CésarsSPVM : le nombre d'allégations augmente, Coiteux prend les grands moyensDonald Trump au coeur des débats de la droite canadienneDes journalistes exclus d'un point de presse à la Maison-BlancheLes relations entre les journalistes et la Maison-Blanche, d'hier à aujourd'huiFrance : trois juges décideront si François Fillon sera inculpéJustin Trudeau regrette d'avoir répondu en anglais à une question posée en français à PeterboroughUn rendement de 7,6 % pour la Caisse de dépôt et placement en 2016Jusqu’où Michael Sabia veut-il transformer la Caisse?« Il n’est pas question qu’une autre nation décide de notre futur » - Ghislain Picard
Parliamentary press gallery pushes back against plan to fingerprint, screen reportersFugitives in the family: Son of accused Canadian Mennonite pot smuggler wanted on U.S. drug charges5 Vancouver Canucks benched due to mumpsCommuter train service 'back to normal' in southern OntarioNew York Times, CNN blocked from attending White House briefingTory leadership debate format frees up candidates for spirited fights on key issuesTSX posts worst day of the year with 247-point lossDakota Access pipeline could be operating within weeks'A very mean worm': New species of 'Bobbitt' worm was 1-2 metres long with powerful teethV for venom: 6 questions about nerve agent used in Kim Jong-nam death