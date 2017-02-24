替中东人挨枪：一名印度工程师在美国堪萨斯州被射杀

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三（2月22日）晚上在美国堪萨斯州奥拉西市，一个五十多岁的男子走进当地一家酒吧，向两个印度裔客人开枪。据目击者说，他在开枪时大喊：“滚出我的国家！”他随后逃走，在另一家酒吧告诉别人自己杀了两个“中东人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被击中的“中东人”实际上是在台湾国际航电公司（Garmin）工作的两名印度工程师，32岁的库奇博特拉和与他同龄的玛达萨尼。库奇博特拉在被送到医院后死亡。玛达萨尼受伤。一个名叫格里奥特的24岁青年在试图阻拦枪手时也被打伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

51岁的亚当.普林顿星期四出庭，他被指控一项一级谋杀罪和两项未遂一级谋杀罪。普林顿是从美国海军退伍的老兵，曾是飞行员，在IT行业工作，生活舒适。目前当地警方和FBI正在联合进行调查。警方发言人表示，调查刚刚开始，目前还无法透露更多细节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次枪击事件震动了印度。印度外交部长斯瓦拉吉在推特上发文，表示震惊和哀悼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两位受害人供职的Garmin公司也对他们的家人表示哀悼和慰问，有人为他们发起了筹款活动。该公司由台湾企业家高民环与人合作创办，目前总部设在堪萨斯州。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada