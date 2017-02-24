虐待和忽视也是谋杀：任儿子病饿而死的阿尔伯塔省夫妇被判终身监禁

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阿尔伯塔省法院星期五（2月24日）判处拉蒂塔夫妇终身监禁，25年不得保释。这是加拿大刑法对一级谋杀罪的最高刑期。他们的儿子阿列克斯.拉蒂塔在2013年5月去世。当时他已经是一个15岁的少年，但体重还不到17公斤，身上遍布溃疡和伤口。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 阿列克斯15岁生日时的照片。他在三个月后死亡。 © Court exhibit/CBC

阿列克斯在BC省素里市出生，2009年随父母搬到阿尔伯塔省。他两岁时就被诊断出一型糖尿病，但是拉蒂塔夫妇不让他正常就医，数次表示不相信他有糖尿病。BC省儿童保护机构曾把他安置在一个寄养家庭。但是一年后，省法院裁定他应该回到父母身边，主审法官认为有学校和医生的监督，他不会再有问题。

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但是阿列克斯回家不久就不再上学。原来负责治疗他的医生搬走后，他的父母也不再带他看病。2009年，拉蒂塔夫妇带着八个孩子搬到阿尔伯塔省，此后阿列克斯几乎完全与世隔绝。他需要胰岛素维持生命，但是在他死前的六个月里，拉蒂塔夫妇没有买过任何治疗糖尿病的药物。

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2013年5月7日，拉蒂塔夫妇叫了救护车。救护人员赶到时，阿列克斯躺在床上，已经死亡。他极度瘦弱，“只剩下韧带和骨头”，牙齿一直烂到根部，身上有40多处溃疡和伤口。出庭作证的法医说，他颈部的一道伤口深可见骨，颈部肌肉“几乎已经完全液化”。

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阿列克斯的惨死震惊了加拿大全国。十几年前曾在BC省给他看过病的迈克尔.希阿医生出庭作证时，几乎无法直视他的照片。希阿医生在世界各地治疗过许多营养不良的儿童，但很少见到如此惨状。曾经负责为他安排寄养的社工帕特里夏.麦克唐纳在他被送回父母身边后，患了创伤后应激障碍。她说，她当时就知道把他送回父母身边等于判他死刑。

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麦克唐纳女士在判决后说，她希望政府设立一个类似于寻找失踪儿童的“安珀警报”那样的“阿列克斯警报”，在纪念阿列克斯的同时也让别的孩子不要遭受他遭受过的痛苦：

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星期五，法官宣判后，分别问拉蒂塔夫妇是否有话要对法庭说。两人都表示没有。

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（RCI with CBC）

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