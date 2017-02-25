Photo Credit: iStockPhoto.com

2017年报税：税率变了，高收入者要作好多交税的准备

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 25 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

时光飞转，转眼又进入了报税的时节，在加拿大，每年的4月30日是为上一年收入报个人所得税的截止日期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党政府上台后，新的税务调整政策现在已经基本上全部到位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

税率变了

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© iStock

在缴纳个人所得税上，最大的一个变化就是联邦政府调整了2016年不同收入阶层的纳税税率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对2016年的年收入在45,281 –  90,563加元之间的人来说，所得税税率从过去的22% 降到了20.5%，这个消息肯定受到中等收入阶层的欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而2016年收入超过20万加元的人，所得税的税率从之前的29% 提升到33%，富人们需要做好要多掏钱的心理准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么，有没有可以减点税的正当渠道呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说，如果你2016年的收入不到 20万加元，但估计2017年会超过20万，那不妨 2016年少给 RRSP 供点款，把留下来的额度用在2017年，因为给 RRSP 供的款可以从你当年的收入中“减掉”，推迟交税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，对于有未成年子女、一方收入大大高于另一方的家庭来说，以前能够帮助他们退点税的家庭收入分摊 （Income Splitting）报税，现在已经被取消。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自住主要住所

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大纳税政策上另一大变化，涉及人们自住主要住所的出售。

在加拿大，人们有一套房产在出售时是可以免交增值税的，这就是自己住的主要住所。

过去，房主们出售了主要住所，在报税时不需要一定向政府申报，但现在，为了证实自己有资格豁免增值税，房主们要是卖掉了自己的房子，在报税时必须填写一份附加表格，向加拿大税务局报告这笔交易的情况。

如果不交这一表格，不仅可能导致要缴增值税，还可面临高达 8,000 加元的罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新儿童福利

© Michael Kooren/Reuters

16岁以下的少年儿童参加艺术班、体育班的费用，可以获得一定的儿童税收抵免，2016年是最后一年，2017年这一项将被取消。

2016年7月份，联邦政府实施了新的加拿大儿童福利，这一福利俗称“牛奶金”，6岁以下的儿童每人每年的最高额为 6400 加元，6-17 岁的孩子每人每年的最高额为 5400 加元。

年收入低于3万加元的家庭，能拿到全额，年收入超过19 万加元的家庭，孩子的牛奶金则为零。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

而且，新的加拿大儿童福利属于免税补贴，不需交税。

（RCI）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
经济2017年报税：税率变了，高收入者要作好多交税的准备因特网、环境、科技谷歌涂鸦Google Doodle向NASA类地行星新发现Exoplanet Discovery致敬经济优步式经济兴起：消费者受益，传统经济模式和社会保障制度受冲击社会虐待和忽视也是谋杀：任儿子病饿而死的阿尔伯塔省夫妇被判终身监禁国际替中东人挨枪：一名印度工程师在美国堪萨斯州被射杀社会家长小心：有人利用Roblox游戏平台引诱少年儿童健康鸡肉也许更健康，但快餐店的鸡肉可不一定社会温哥华岛沿海发生4.9级地震，BC省严阵以待健康慈善组织为啥纷纷改名换姓经济油价涨: 加拿大1月通胀率升到 2.1%

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Il y a 75 ans : l’internement des Canadiens d'origine japonaiseLa révolution de l’intelligence artificielleTrump influencera-t-il nos politiciens?Un atterrissage difficile pour un avion d'Air Canada à l'aéroport PearsonLes personnes adoptées veulent avoir un accès illimité à leur dossierXavier Dolan sacré meilleur réalisateur aux CésarsOù consomme-t-on le plus d'opioïdes dans le monde? La réponse en carteMeurtre du demi-frère de  Kim Jong-un : un diplomate dans la mire des policiersDonald Trump au coeur des débats de la droite canadienneSPVM : le nombre d'allégations augmente, Coiteux prend les grands moyens
Reports of plane sliding off runway at Toronto's Pearson airport investigatedTurkish PM launches 'yes' campaign over Erdogan powersBritain's 'extremely weak' opposition posing no challenge for PM Theresa MayWant millennial voters? Conservatives hear research on why their message isn't resonatingAsylum seekers learning to cope without hands after frostbitten walk into Canada'We always find a way': N.L.'s oil-dependent economy is hurting, but there is hope on the horizonPenny-pinching Canadians drive discount retail boomRoyal Canadian Mint struggles to make money: documentsOnce booed, Trump makes triumphant return to conservative conference50% chicken DNA: Why your favourite fast food chicken sandwich might not be what you ordered