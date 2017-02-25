2017年报税：税率变了，高收入者要作好多交税的准备

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时光飞转，转眼又进入了报税的时节，在加拿大，每年的4月30日是为上一年收入报个人所得税的截止日期。

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自由党政府上台后，新的税务调整政策现在已经基本上全部到位。

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税率变了

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在缴纳个人所得税上，最大的一个变化就是联邦政府调整了2016年不同收入阶层的纳税税率。

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对2016年的年收入在45,281 – 90,563加元之间的人来说，所得税税率从过去的22% 降到了20.5%，这个消息肯定受到中等收入阶层的欢迎。

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而2016年收入超过20万加元的人，所得税的税率从之前的29% 提升到33%，富人们需要做好要多掏钱的心理准备。

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那么，有没有可以减点税的正当渠道呢？

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专家们说，如果你2016年的收入不到 20万加元，但估计2017年会超过20万，那不妨 2016年少给 RRSP 供点款，把留下来的额度用在2017年，因为给 RRSP 供的款可以从你当年的收入中“减掉”，推迟交税。

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另外，对于有未成年子女、一方收入大大高于另一方的家庭来说，以前能够帮助他们退点税的家庭收入分摊 （Income Splitting）报税，现在已经被取消。

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自住主要住所

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加拿大纳税政策上另一大变化，涉及人们自住主要住所的出售。

在加拿大，人们有一套房产在出售时是可以免交增值税的，这就是自己住的主要住所。

过去，房主们出售了主要住所，在报税时不需要一定向政府申报，但现在，为了证实自己有资格豁免增值税，房主们要是卖掉了自己的房子，在报税时必须填写一份附加表格，向加拿大税务局报告这笔交易的情况。

如果不交这一表格，不仅可能导致要缴增值税，还可面临高达 8,000 加元的罚款。

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新儿童福利

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16岁以下的少年儿童参加艺术班、体育班的费用，可以获得一定的儿童税收抵免，2016年是最后一年，2017年这一项将被取消。

2016年7月份，联邦政府实施了新的加拿大儿童福利，这一福利俗称“牛奶金”，6岁以下的儿童每人每年的最高额为 6400 加元，6-17 岁的孩子每人每年的最高额为 5400 加元。

年收入低于3万加元的家庭，能拿到全额，年收入超过19 万加元的家庭，孩子的牛奶金则为零。

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而且，新的加拿大儿童福利属于免税补贴，不需交税。

（RCI）

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