谷歌涂鸦Google Doodle向NASA类地行星新发现Exoplanet Discovery致敬

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– 那里有外星人吗？

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太空里真的有外星人？这次美国宇航局的外行星系统新发现（Exoplanet Discovery）或许能将我们的期许带进现实。连谷歌涂鸦Google Doodle都专门向NASA类地行星新发现Exoplanet Discovery致敬。

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美国东部时间下午1点，美国宇航局 NASA宣布发现最新、最令人惊喜的类地外行星系统，也就是和太阳系类似的行星系统。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada TRAPPIST-1外行星系统 © NASA/JPL-Caltech

这个通过美国宇航局Spitzer空间望远镜发现的类地行星系统是首次人类发现7颗和地球类似大小的行星围绕着一颗恒星。更令人兴奋的是在这7颗行星里有3颗恰好处于适合生命成长的区域。而其中一颗岩石表面的行星最有可能存在液态水。

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液态水是公认的地球和类似行星能够发展出生物系统乃至人类的必要条件。

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这个被称为 TRAPPIST-1的行星系统和我们的太阳系类似，由7颗行星围绕着一颗恒星组成。位于宝瓶座。距离地球大约40光年（235万亿英里），属于距离地球相对近的外行星系统。但我们需要明白即使这“区区”40光年对于现在的人类来说也是不可到达的距离。起码凭借目前的技术，在我们的有生之年没有做到的可能。

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虽然这个发现离我们真正确认这行外行星上是否生活着外星人或生物还很遥远，但是这让我们在感到孤独的时候，多了一个遥望太空 – 宝瓶座 Constellation Aquarius 的理由。

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如果您对这个太空科学新发现有兴趣，不妨看看详细的天文科学家直播回答网友问题。

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TRAPPIST-1系统 D行星上的360度视频：

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