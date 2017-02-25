优步式经济兴起：消费者受益，传统经济模式和社会保障制度受冲击

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然“优步”（Uber）在多伦多、蒙特利尔等加拿大城市受到抵制，甚至被告上法庭，但是优步式经济却在加拿大各地不声不响地流行起来。你想在市中心租一个停车位？或是想在找个人帮你剪草坪？拜那些五花八门的优步式软件所赐，这些事足不出户就可以解决。它们正在慢慢改变加拿大人消费和获得服务的方式，同时也在冲击加拿大经济和工作场所。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在埃德蒙顿市，需要修理、粉刷或装修房子的市民可以通过手机软件Trade Pro把自己的需要贴出来，让修理工或装修公司“投标”。这个软件现在有一千五百多个用户，六百多份工作在找人。有的工作很简单，只是安装个电器或者粉刷一下墙壁。但也有装修地下室或者给几十套公寓换地板这种大合同。创始人德鲁.库拉目前正在筹划把服务扩展到卡尔加里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC记者巴克斯（Kyle Bakx）说，Trade Pro只是加拿大各地许多移动软件中的一个。多伦多人可以通过Rover Parking软件租停车位，卡尔加里人可以通过Ask for Task软件预订清洁工，哈利法克斯的男装软件Klothed可以让顾客上传自己的照片，然后按照自己的体型选择衣服虚拟试穿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移动软件设计公司的老板比尔.威尔森说，这几年，“某某服务优步化”简直是遍地开花。完全通过移动软件经营的小公司越来越多。有些软件类似于网上的电话黄页，但许多新的软件开始根据顾客选择的时间提供“按需服务”，例如剪草和铲雪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

优步化让消费者受益，但“零工经济”冲击的不仅仅是朝九晚五的公司

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

服务和零售优步化，给顾客和消费者提供了更大的方便，更多的选择和更优惠的价格。但是对提供服务那一方来说，工作时间、工作量和收入都不固定，变成了打零工。这支队伍日益壮大，形成了“零工经济”。正如优步冲击出租车行业一样，零工经济无论在哪一个领域兴起，这个领域里原本朝九晚五、按传统方式经营的公司就坐不住了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，受到冲击的不仅是传统经营模式。现在工薪阶层享有的医药保险，失业保险和老年金等社会保障，相当一部分来自雇主。零工经济进入一个行业，挤垮一批公司，或者迫使它们转型，意味着这个行业多了一批没有这些保障的散工、零工，少了一批因收入高、职位稳定而跻身中产阶层的上班族。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法律问题：到底算不算在做生意？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

通过移动软件提供服务的经营方式和打零工的工作方式模糊了传统的“生活 ”和“生意”之间的界限。你把你家的空房间通过AirBnB租给游客，算不算开旅馆？你业余时间帮邻居粉刷了厨房，算不算开装修公司？如果算的话，就要向省政府或是政府交相关的营业税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前人们关注最多的是优步公司在好几个城市面临的诉讼。但是在其他行业也存在类似的纠纷和争议。多伦多市政府就认为该市的停车位软件Rover是非法的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在多伦多市中心停车不是一件容易事。Rover提供的服务受到许多市民的欢迎。这个软件在2015年夏问世，不到一个月就被下载一千多次。用户通过它搜索附近供出租的停车位，或登出自家的空停车位。租金是每小时2加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada