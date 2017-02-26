周日网络广播 2017-02-26

周日网络广播 2017-02-26
Photo Credit: RCI

周日网络广播 2017-02-26

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期日 26 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。欢迎网友和听友们对您感兴趣的事情发表评论和看法。我们的电子信箱是：China@rcinet.ca, 欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

在今天的节目里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大麻厂越办越大

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Amanda Grant/CBC

MedReleaf，是加拿大的一个医用大麻生产公司，位于安大略省的万锦市（Markham），这个公司正在迅速地扩大，除了万锦的工厂外，还计划在安大略省的小镇 – 布拉德福德 （Bradford）建立一个新工厂，规模将是现有工厂的4倍之大。赵黎报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

机器人时代来临

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Christopher Furlong/Getty Images

技术工人在许多年里是加拿大最需要的移民人选。但是现在至少在制造业，越来越多的工作岗位被机器人占据。它们可以同时是大力士和技术能手，而且从不迟到、抱怨或招惹是非。在并不遥远的过去，一个技术工人可以凭几手绝活成为工厂的传奇。现在，谁的焊缝能比一个机器人焊得更漂亮呢？ 吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安乐死法案需修改

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Radio-Canada / Danny Gosselin

2月20日蒙特利尔发生了一起丈夫协助患病多年妻子死亡的案件，引起新一轮有关安乐死法律条文的讨论。此案的中心人物是55岁的蒙特利尔男子米歇尔·卡多特（Michel Cadotte）。他的妻子60岁，已经患阿尔茨海默病多年，认知功能越来越差。家人曾在安乐死合法之后，申请医疗协助死亡，但没有被批准，结果是发生了上述人伦悲剧。亚明报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省人的特点

© Robert Giroux/Getty Images

濒临太平洋的BC省位于加拿大国土的最西端。它也是最早有华人定居的加拿大省份。这个省的人和其他地区的加拿大人有一些差别。来自魁北克省的记者弗朗西斯.普鲁德总结了BC省人的几个特点。他不是土生土长的本地人，但是在此地定居超过十年。这正好让他既对当地情况相当熟悉，又具有一个局外人的客观。吴薇报道

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的4篇报道，我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听、祝您健康愉快！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
周日网络广播 2017-02-26经济2017年报税：税率变了，高收入者要作好多交税的准备因特网、环境、科技谷歌涂鸦Google Doodle向NASA类地行星新发现Exoplanet Discovery致敬经济优步式经济兴起：消费者受益，传统经济模式和社会保障制度受冲击社会虐待和忽视也是谋杀：任儿子病饿而死的阿尔伯塔省夫妇被判终身监禁国际替中东人挨枪：一名印度工程师在美国堪萨斯州被射杀社会家长小心：有人利用Roblox游戏平台引诱少年儿童健康鸡肉也许更健康，但快餐店的鸡肉可不一定社会温哥华岛沿海发生4.9级地震，BC省严阵以待健康慈善组织为啥纷纷改名换姓

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Une voiture fonce dans une foule à La Nouvelle-Orléans Denis Villeneuve serein à la veille de la cérémonie des OscarsGrève des juristes de l'État : Québec va déposer une loi spécialeLa CAQ demande la suspension du directeur du SPVMCréer une « alerte Alex » sur le modèle de l'alerte AmberRencontre avec un demandeur d'asile qui a traversé la frontière canadienne à piedL'accueil des yézidis est une preuve que la démocratie fonctionne, dit AmbroseLe Canadien l'emporte 3-2 en prolongation à TorontoLes rivières du sud-ouest du Québec sont sous haute surveillanceLa révolution de l’intelligence artificielle
Trump plans to skip White House press dinnerBatman v Superman, Hillary's America top Razzies as year's worst filmsSyrian cinematographer who worked on Oscar-nominated White Helmets barred from U.S.Homeland Security report challenges core claims of Trump's travel banMuhammad Ali's son, detained at airport, asked, 'Are you Muslim?'TSB not ruling out weather as factor after Air Canada plane slides off runway in TorontoCanada's 150-year celebration doesn't fly hereMalaysia declares Kuala Lumpur airport safe, autopsy shows nerve agent's effectsPublic Safety minister to raise issue of illegal border crossings with U.S. officialsRoyal Canadian Mint struggles to make money: documents