周日网络广播 2017-02-26

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在今天的节目里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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大麻厂越办越大

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MedReleaf，是加拿大的一个医用大麻生产公司，位于安大略省的万锦市（Markham），这个公司正在迅速地扩大，除了万锦的工厂外，还计划在安大略省的小镇 – 布拉德福德 （Bradford）建立一个新工厂，规模将是现有工厂的4倍之大。赵黎报道

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机器人时代来临

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技术工人在许多年里是加拿大最需要的移民人选。但是现在至少在制造业，越来越多的工作岗位被机器人占据。它们可以同时是大力士和技术能手，而且从不迟到、抱怨或招惹是非。在并不遥远的过去，一个技术工人可以凭几手绝活成为工厂的传奇。现在，谁的焊缝能比一个机器人焊得更漂亮呢？ 吴薇报道

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安乐死法案需修改

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2月20日蒙特利尔发生了一起丈夫协助患病多年妻子死亡的案件，引起新一轮有关安乐死法律条文的讨论。此案的中心人物是55岁的蒙特利尔男子米歇尔·卡多特（Michel Cadotte）。他的妻子60岁，已经患阿尔茨海默病多年，认知功能越来越差。家人曾在安乐死合法之后，申请医疗协助死亡，但没有被批准，结果是发生了上述人伦悲剧。亚明报道

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BC省人的特点

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濒临太平洋的BC省位于加拿大国土的最西端。它也是最早有华人定居的加拿大省份。这个省的人和其他地区的加拿大人有一些差别。来自魁北克省的记者弗朗西斯.普鲁德总结了BC省人的几个特点。他不是土生土长的本地人，但是在此地定居超过十年。这正好让他既对当地情况相当熟悉，又具有一个局外人的客观。吴薇报道

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的4篇报道，我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听、祝您健康愉快！

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