多伦多新房上市的速度赶不上房价上升的速度

多伦多新房上市的速度赶不上房价上升的速度
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高房价高房租让年轻人纷纷逃离多伦多

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 27 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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现在加拿大最疯狂的房地产市场应该是多伦多地区，对此最郁闷、也最承受不了的是刚步入社会和刚组成家庭的年轻一代人。

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年轻人出逃

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加拿大广播公司记者麦克吉利弗瑞Kate McGillivray报道说，如果有关政府不尽快采取措施解决多伦多地区房价过高和房租过高的问题，则多伦多市居民中出现年轻一代断层的问题就会成为现实。

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Arthur Gallant与母亲从多伦多搬到哈密尔顿居住

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Arthur Gallant与母亲从多伦多搬到哈密尔顿居住 © Arthur Gallant

27岁的加兰特Arthur Gallant为了能够找到可以负担的房租，不得不离开多伦多市内的Etobicoke区，前往多伦多西面上百公里的哈密尔顿Hamilton市找房租还能承受的公寓居住。

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加兰特告诉加拿大广播公司记者说，到了哈密尔顿市就算到头了，如果还想在多伦多市上下班，再远就不太可行了。加兰特说现在他是与母亲一起居住，母亲的退休金可以帮助支付他们的部分房租；但医生说他母亲的病活不了几年了，以后他独自一人连在哈密尔顿这远离多伦多近百公里的地方都租住不起了。

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多伦多小伙子特维格Steven Twigg说，居住在市中心的好处是离哪里都近，向外搬并不容易；如果搬到郊区就要买月票，一个月至少150加元。

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今年30岁的詹宁斯Ashley Jennings在媒体行业工作，与丈夫在多伦多市内租房居住。她说房租不但是他们生活中最大的开支，而且还是每天都要担心的事情，不知道下一年房租又要涨多少，他们还能不能负担得了，他们这辈子到底还买得起自己的房子吗？

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詹宁斯说，她还背着不少学生贷款要归还，再加上房租的负担，根本就存不下买房子的首付资金。

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年轻姑娘麦莉迪斯今年的房租猛涨了三分之一

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年轻姑娘麦莉迪斯今年的房租猛涨了三分之一 © CBC

年轻姑娘麦莉迪斯Nicole Meredith说她刚刚收到房东的通知，从5月份开始她的房租从每个月1275加元涨到每个月1700加元，一下子猛升了425加元。这么高的房租让她受不了，只好搬走；但多伦多市的房租都在上涨，她能够搬到哪里去呢？这让她简直郁闷得要死。

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受挤压的一代

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UBC大学教授Paul Kershaw发出“断层”警告

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UBC大学教授Paul Kershaw发出“断层”警告 © Genevieve Milord/CBC News

加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC教授克尔肖Paul Kershaw发起了名为“受挤压一代”的运动，要引起社会对加拿大年轻一代人四面受敌的经济压力的关注。克尔肖教授认为，由于房价和房租太高，想在大城市生活的加拿大年轻一代人的生活水平在直线下降、已经到了危机程度；结果是年轻一代人的集体逃亡、离开大城市。

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克尔肖教授正在为多伦多市政府准备一份住房问题对年轻人影响的研究报告，他搜集到的有关多伦多年轻人的经济数据让人心酸。

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比如现在哈密尔顿市的租房市场与2003年相比，要租一个有三睡房的公寓楼单元已经要多付一个全职工作的人一个月的工资。像加兰特这样做零售行业工作的年轻人已经是一个星期上6天班，其工资收入的大部分要用来交房租。

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Kayla Hurst与男友干脆搬到千里之外的响雷湾

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Kayla Hurst与男友干脆搬到千里之外的响雷湾 © Kayla Hurst

干脆离开多伦多

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在多伦多郊区奥克维尔市长大的迪伯里Derek Dibblee今年26岁，他曾经在多伦多有一份年薪6万5千加元的工作，那时他在多伦多市内与女友租住一个一间睡房的公寓楼单元，每月房租是1650加元。加上购车贷款的负担、停车费、公交车费，迪伯里发现自己成了月光族；换句话说，年薪6万5在多伦多活得捉襟见肘。于是迪伯里在蒙特利尔市找到一个年薪一样的工作，他在市内租住了一个有三间睡房的公寓单元，生活宽裕了许多。

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在多伦多士嘉堡区长大的赫斯特Kayla Hurst今年26岁，由于多伦多市的房租太贵，她和男朋友原来想到东面几十公里的皮克林地区租房子，但发现那里的房租也便宜不了多少，而且每天上下班还有严重的堵车问题，于是她与男友决定搬到离多伦多要17个小时车程的响雷湾地区Thunder Bay居住。

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UBC大学的克尔肖教授指出，加拿大年轻人被迫离开房价和房租贵的离谱的大城市会使加拿大的温哥华和多伦多这样的城市走上成为鬼城之路，因为无法吸引年轻人的城市是没有前途的，长此以往一些公司企业也会选择离开住房成本太高的城市。

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