进入前72名的Sleno在等待进入下一轮选拔的通知

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7个孩子的母亲可能成为加拿大宇航员

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 27 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大宇航局从差不多4千名报名当宇航员的加拿大人中选出了72位进入下一轮筛选程序的候选人，其中只有一人来自加拿大的北方特区，这就是有7个孩子的母亲娜塔莉.司莱诺Nathalie Sleno。

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娜塔莉在11个月前刚刚生下了她的第7个孩子。

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加拿大广播公司报道说，住在加拿大西北特区首府耶洛奈夫市的娜塔莉对加拿大社会的贡献可不只是7个孩子的母亲，她是医生、是飞行员、是军队教官、是加拿大军队的医官。

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娜塔莉的父亲是为飞行员，她从小就梦想着能够成为宇航员飞上太空。她知道飞上太空要先飞上天空，长大后她成为加拿大军队的飞行员。

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娜塔莉在NASA救援车前留影

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娜塔莉在NASA救援车前留影 © Submitted by Nathalie Sleno

娜塔莉在阿尔伯塔大学拿到理工本科学位后又上了马尼托巴大学医学院，毕业后成了医生，后来成了为加拿大军队飞行员和飞行机组成员讲授航空生理学的教官，现在的工作是加拿大军队耶洛奈夫基地急救中心的医官。

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如果获选进入下一轮加拿大宇航员的筛选程序，娜塔莉今年夏天将前往美国德克萨斯州休斯顿的NASA宇航中心接受更严格的培训和筛选。

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加拿大宇航局自1983年以来一共选聘了12 位宇航员，这次要选聘的宇航员数量是2名。

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选聘的标准是要有理工科学位或者是医学学位、至少3年的专业经验、身高在4英尺11英寸（1.50米）和6英尺3英寸（1.91米）之间、体重在50公斤到95公斤之间、矫正视力为20/20。

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娜塔莉夫妇和7个孩子在野外远足

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娜塔莉夫妇和7个孩子在野外远足 © Submitted by Nathalie Sleno

娜塔莉说她希望自己报名参选加拿大宇航员的经历能让她的孩子们明白，只要努力就会一步步接近实现自己的梦想。

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加拿大宇航局会很快选定这72位候选人中谁将获选进入下一轮筛选过程。

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