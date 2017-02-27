加拿大铸币局苦于赚钱难

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在一般人的印象里，只此一家别无分号、而且是垄断经营的加拿大铸币局应该是很赚钱的地方，但那是老黄历了。

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加拿大广播公司记者Dean Beeby报道说，加拿大铸币局近年来的日子越来越不好过，收入下降、工作职位被裁减、有的生产线停工、员工士气低落。

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过去很赚钱的加拿大铸币局在2015年出现了亏损； 2016年的经营收入下降了2.08亿加元、下降幅度27%，利润减少了650万加元、下降幅度为61%。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 星际迷航收藏银币销售不畅、但退货量却不少 © The Royal Canadian Mint/The Canadian Press

加拿大铸币局收入下降与一些收藏银币的销售不佳有关。比如，根据半年前的市场调查，2016年推出的20加元币值的星际迷航银币的市场价值大大低于20加元；许多订购了收藏银币的顾客纷纷退货；在这种惨淡的市场情况下，加拿大铸币局2017年1月份决定停止销售收藏性银币。

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加拿大铸币局的经营困难始于2012年，当时的保守党政府废除了一分钱硬币的流通；保守党政府在2014年又作出决定，要加拿大铸币局只能按照成本价为财政部制造五分、一毛、两毛五、一块和两块钱的硬币。

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不过，自由党政府上台后宣布加拿大铸币局可以重新按照过去成本加合理利润的方式为加拿大政府财政部制造硬币，这似乎意味着加拿大铸币局最困难的日子已经过去。

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