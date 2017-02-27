难民申请者涌入加拿大，联合国派人权律师来“观察”局势

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加拿大广播公司的 Austin Grabish 报道说，在来自美国的难民申请者源源不断地步行进入加拿大之际，联合国决定派一名人权律师前来加拿大马尼托巴省，在未来几个星期内从事“观察”任务。

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联合国难民事务高级专员办事处的律师 Azadeh Tamjeedi 对这次加拿大之行表示，我们想亲眼看到马尼托巴省的情况。

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在加拿大期间，这位律师计划与寻求庇护的人、加拿大皇家骑警 RCMP、加拿大边境服务局，以及温尼伯市提倡难民权利的组织和人士会晤。

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她表示，此行属于观察工作。

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数百人经马省小镇走进加拿大

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加拿大广播公司 CBC报道说，在过去10个月里，已经有数百名寻求庇护的人从马尼托巴省位于加美边界的小镇 Emerson 附近进入了加拿大，其中许多是索马里人。

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很多人在今年冬天，冒着生命危险，在严寒下穿过白雪覆盖的农田，越过了加美边界。

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Yahya Samater 是一位来自索马里的难民，2014年夏季，他与一船难民申请人一起，通过红河（Red River）抵达了加拿大马尼托巴省，他告诉加拿大广播公司：我只知道在加拿大生活，我会安全。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Yahya Samater © CBC

加拿大和 美国之间签署有“安全第三国协议”（Safe Third Country Agreement ），该协议规定寻求庇护的人只能在自己到达的第一个安全国家提出难民申请，不过，如果一个人不是经过官方入境口岸抵达的，则可以提出避难申请，被豁免于安全第三国协议。

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持批评意见的人认为，正是这一条款鼓动了人们采取绝望的手段进入加拿大。

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联合国人权律师 Azadeh Tamjeedi 说，1951年的“联合国难民公约”迫使加拿大必须接纳到达该国寻求庇护的人，但她表示，联合国对加拿大官员如何处理这种情况并不担心。

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她说，我们对加拿大的难民接收系统非常满意。

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加拿大广播公司报道说，与此同时，联合国的另外一名人权律师 Jean-Nicolas Beuze 已经前往了魁北克省的 Lacolle 镇，这也是加美之间的一个边界，有许多人在通过这里走进加拿大的魁北克省。

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加拿大移民部长不认为人数有增长趋势

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对于近来的步行难民潮，加拿大移民部长、前索马里难民艾哈马德·胡赛因（Ahmed Hussen）告诉加拿大的私营电视台 CTV，尽管当地的政客和马尼托巴省政府都很担心，但他并不认为这类步行前来寻求避难的人在呈增长趋势。

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就在胡赛因发表上述评论的几个小时前，加拿大广播公司驻马尼托巴省记者刚报道说，有7个难民申请人在一大清早走进了马尼托巴省。

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移民部长说，联邦政府正在监测有关情况，现在还不太清楚是否会有更多的人走进马尼托巴，寻求避难。

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(RCI with Austin Grabish /CBC )

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