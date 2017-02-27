加拿大人奥斯卡拿两奖：最佳音效剪辑和最佳动画短片

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周日晚（2月26日），美国奥斯卡奖第89届颁奖闹出大乌龙，把最佳影片给颁错了。

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La La Land 剧组已经登台领奖，开始发表获奖演说，之后出现一阵小乱，原来获得最佳影片奖的不是 La La Land，而是 Moonlight，结果两班人马尴尬换阵。

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不过，板上钉钉的是加拿大蒙特利尔市的 Sylvain Bellemare 因电影 Arrival （降临）而获得了最佳音效编辑奖 （Best Sound Editing）。

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Sylvain Bellemare 在登台领奖时表示了对魁北克省导演 Denis Villeneuve 以及对剧组人员的感谢。

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本月早些时候，Sylvain Bellemare 也因负责电影 Arrival 的音效剪辑而赢得了英国电影学院奖 （ British Academy Film Awards）的大奖。

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与此同时，加拿大安大略省 Alan Barillaro 制作的6分钟动画短片 Piper 获得了奥斯卡最佳动画短片奖

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（RCI with CBC）

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