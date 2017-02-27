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这样下去要出人命的：IT服务故障频出，皇家骑警忍无可忍

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 27 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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上一届加拿大联邦政府成立信息服务中心SSC（Shared Services Canada）的时候，本意是提高效率，消除一个部门一个IT服务中心造成的机构重叠。但是事与愿违，该中心负责所有联邦机构的技术支持这五年来，与信息技术有关的重大故障增加了129%，故障持续的时间增加了98%。

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忍无可忍的加拿大皇家骑警总监鲍尔森向公共安全部长告状

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加拿大皇家骑警总监鲍尔森对IT服务故障频出已经忍无可忍。 © PC/Adrian Wyld

这两个数字是加拿大皇家骑警总监鲍勃.鲍尔森上个月写给联邦公共安全部长古德尔的内部报告中列举的。CBC记者Alison Crawford获得了一份报告的副本。鲍尔森在报告中愤怒地写道，信息服务中心提供的服务耽误罪案调查，不仅让警察面临危险，而且威胁到公众安全。

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这并不是皇家骑警总监第一次对SSC的服务表示不满。一年多以前，他就向SSC主任弗兰德抱怨过。这一次他直接把状告到公共安全部长那里，实在是因为忍无可忍。他觉得SSC根本就不懂，或是根本不想搞懂如何向皇家骑警提供技术服务。

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就在上个月，皇家骑警的所有黑莓手机和警车里配备的电脑，以及多伦多市警察局等两百多个地方警局，突然进不去加拿大警察信息中心数据库了，同时也收不到该中心发出的信息。这次故障持续了整整11个小时。一位一线警察形容说，这就好像一个飞行员在空中飞着飞着突然失明了一样。

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鲍尔森在报告中说，如果在这十一个小时里发生了重大罪案或严重事故，后果会是灾难性的。如果2014年新布伦瑞克省蒙克顿市枪击案发生在这段时间里的话，当地警察协同行动处理危机的能力会大打折扣，因此可能导致更多的人死亡。

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蒙克顿枪击案造成三名警官丧生。 © PC/Sean Kilpatrick

不出故障也会出别的莫名其妙的意外

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加拿大皇家骑警曾经购买了一批新的通信设备，还没来得及用，SSC就接管了联邦各部门的IT服务，顺理成章地把警官们的新设备“没收”了，然后就……用在了别处。

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如果设备一定要统一管理，管得有效率也行啊。但是去年麦克默里堡发生森林火灾时，八万民众大疏散，阿尔伯塔省的皇家骑警分局急需增加移动通信设备。他们向SSC提出要求后，等了三天。好不容易领到手，却发现不仅数量不足，而且没有启动，打电话给SSC的值班人员，竟然找不到人。

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此事发生后，皇家骑警总监曾和公共安全部的一位副部长及SSC的主任开过一次会。这次会议得出的结论是，SSC的统一服务模式确实不能满足执法机关的工作需要，有些事应该交还给皇家骑警自己负责。但是鲍尔森说，自那以后，SSC再无动静，既不说是否支持做重大改变，也不说哪些事可以让皇家骑警自己管。

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Jason Franson/CP

阿尔伯塔省皇家骑警在去年的麦克默里堡大疏散中曾急需通讯设备。(Jason Franson/CP)

鲍尔森的报告虽然今天才被披露，但他在报告中列举的事，对CBC的听众和观众来说大多不是新闻。Alison Crawford本人在过去一年里就不止一次写过报道，并要求采访SSC官员。每一次她得到的回复都是，SSC和皇家骑警的合作正在改善。

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早在SSC成立时，加拿大皇家骑警就已经要求不要被纳入该中心的服务网络，但是没有获准。得以保全自己的独立系统的只有一个加拿大安全情报局。

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公共安全部长要求和SSC的顶头上司开会

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SSC是联邦公共服务部的下属部门。公共安全部长古德尔在收到鲍尔森的报告后回信说，他对报告反映的问题极为关注，已要求和公共服务部长朱迪.福特专门开会协商此事。福特办公室的发言人通过电邮回复说：正式的会还没开，但是两位部长已经几次讨论过此事。她还说，SSC在过去一年中已经“加强了”和皇家骑警上下的工作关系，每个星期都会就IT服务的问题开会沟通。

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相关报道：加拿大皇家骑警抱怨联邦IT服务太不给力

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（RCI with CBC）

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