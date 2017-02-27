加拿大医学协会：全民基本药品报销制度可改善医疗，并让加拿大人每年节省数十亿药费

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加拿大医学协会发表的研究报告说，如果加拿大人的“基本处方药”可以向政府报销，不仅会改善医疗服务质量，而且能够让加拿大人和私营医药保险每年节省数十亿加元。有一百多种药被列入基本药品清单，其中包括胰岛素，某些抗生素，口服避孕药和高血压药，占2015年加拿大全国药店售出的处方药的44%。

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自从世界卫生组织提出“基本药品”的概念以来，全世界已经有一百多个国家以此为基础制定相关政策。加拿大众议院的将康委员会在2012年曾经提出建立基本药品清单，但是不了了之。

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报告撰写者之一、多伦多家庭医生珀索德在接受CBC采访时说，一些患者因经济原因无法遵医嘱服药。据统计，每十个加拿大人中就有一个负担不起处方药。有些人因此自行减少数量或不完成服药周期。

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同一期加拿大医学协会杂志上的另一份报告建议由政府负责购买基本药品，解决长期以来的处方药短缺问题。政府每年将因此增加12亿3千万的支出，加拿大人和私营医药保险将因此节省42亿7千万加元。

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（RCI with CBC）

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