盗龙虾的小偷又开始在加东新斯科舍省活动

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位于新斯科舍省西南海岸的Port Mouton是个宁静的渔村。但是进入二月份一来，当地渔民两次遭窃。两次盗窃的目标都是龙虾。目前加拿大皇家骑警正在进行调查。

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警官詹姆斯说，2月12日，有人从一艘停靠在码头的渔船中偷走了一百多公斤龙虾。18日小偷对同一个码头上的另一艘船再次下手。两次被盗的龙虾总共有270多公斤，给渔民造成6000多加元的损失。

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过去两年来，加东数次发生龙虾被偷的事件。去年1月， 新斯科舍省的cape Salbe Island一次丢了2700多公斤龙虾， 渔民损失惨重，失去许多天辛苦劳作的所得。去年七月份的一天夜里，大胆的小偷在新不伦瑞克省的一个海产加工厂行窃时甚至开了拖车。

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（RCI with CBC and CP）

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