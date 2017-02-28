大西洋雪蟹资源去年一年骤减4成，并非因为过度捕捞

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加拿大渔业和海洋部星期一发布的大西洋雪蟹资源报告说，纽芬兰省附近的海域曾经是世界上最大的雪蟹产区，现在正大幅下降。

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在当地负责评估工作的渔业部官员达雷尔·马洛尼（Darrell Mullowney）说，“我们对拉布拉多沿岸到南部海洋的雪蟹资源一直在进行大规模的观测，而过去三年以来已降到了最低水平”。具体地说，可捕捞量比2013年减少了80%。仅在2015到2016年就锐减了40%。

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纽芬兰省渔业与食品业工会联盟的总裁基思·沙利文（Keith Sullivan）对CBC记者说：“这是一个可怕的消息，尤其是对海洋渔业来说，在禁止捕捞鳕鱼以后，雪蟹可是我们最有价值的产品”。他还提到，雪蟹存量减少并不是过度捕捞造成的，渔民们从来都不捕捞母蟹和小蟹。

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加拿大渔业部的官员马洛尼分析说， 雪蟹资源的骤减主要是因为气候，生态系统变化和变暖的海水，这也导致第6海域虾的数量减少。雪蟹的生存和生长与海水温度有关。幼蟹在在寒冷条件下生存率最高。可在过去十年或更长时间里，海洋一直是变暖趋势，这对雪蟹生长很不利。 “雪蟹的商业捕捞量在去年已下降到历史最低点，这并不是个别现象。所有北大西洋渔业组织的捕捞率都处于或接近历史低位。

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加拿大渔业部说，将在3月上旬与当地渔民开会，听取他们的意见，评估之后制定科学的配额和其它管理措施。

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