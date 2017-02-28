以多伦多的平均房价可在育空地区买到这样的大别墅
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77万加元在加拿大能买到什么样的房子，各城市相差有多悬殊

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 28 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大各大城市的房产市场近年来变化很大，移民集中的城市房价持续上升， 而少有移民去的城市房价基本不动。那么现在各个城市的房价到底怎样？各城市间到底有多大差别？ 加拿大广播公司为此在加拿大10个城市进行了调查。为了便于比较，先将标准定为77万元，然后让各城市的编辑找出这个价格能买到什么样的房子。

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从总的调查结果来看，地区和城市之间的差异很大。在大西洋地区这笔钱可够花一阵子的，在西部平原地区也可以买到豪宅。但到了温哥华和多伦多，这笔钱很难买到独立住宅。

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温哥华： 76.8

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虽然温哥华的房价过去一年以来已经下跌了19%， 可均价仍然是加拿大最高的，达到87.8万。当CBC的编辑通过房产经纪协会的网站时， 找不到有哪座独立屋可以用这个价钱买下来。 如果在温哥华的郊区， 例如素里市， 又可能找到几座。 但在温哥华市内， 这笔钱只能买个较好的公寓。这间较好的公寓在市中心一幢10年前建成的高层住宅楼上，面积91平米。楼内有泳池，健身房和会客室。除了房价，住户每个月还要交360加元的物业费。

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埃德蒙顿：76.9

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埃德蒙顿的房产市场上有很多独立屋价格在77万加元左右。市中心西部的这所76.9万的独立屋三年前建成，总使用面积近270平方米。客厅有燃气壁炉，厨房是花岗岩的台面，外加能停三辆车的独立车库。

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里贾纳：74.99

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到了里贾纳，77万元的预算不仅可以买到很像样的房子，还可以剩下一些钱。这所两层楼的房子79万5千元， 是2014年建成的。设计理念开放，有三个卧室，三个卫生间和一个书斋，厨房都是樱桃木的橱柜。占地面积也很大。

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温尼伯：77.99

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这个价格虽然略高于调查设定的标准，却可以在城市南头新区买到按自己喜好设计的两层楼独立屋。房屋使用面积220多平米，有四个卧室，四个带浴室的卫生间，地下室带自己的出口，并有 一间家庭影院。还有无可挑剔的大院子。

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多伦多：76.8

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编辑在多伦多找到了一座位于西北郊区的77万以下的老房子，这座房子已经超过100年了，地上两层，地下一层，被分割成三套分别出租的房间。每套出租的房间可以独立出入，有独立的电表。但车库只能容纳两辆车。

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蒙特利尔：76.9

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这是一座位于市中心靠北面， 皇家山后一个名为Cote-des-Neige居民区的独立屋，靠近蒙特利尔大学，是1945年建成的，有3个卧室， 一个卫生间。这个地区因有地铁，交通方便，是很多新移民的落脚处，因此有很多三四层的公寓楼。这样的独立屋就夹在公寓楼中间。

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哈利法克斯：77.5

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这是一座由当地著名建筑师设计的房子，虽然建成近100年了，但保养得很好。它位于该市老城区， 临近达尔豪斯大学。房屋总使用面积280平米，有五个卧室，3个卫生间。还有阳光房，屋顶阳台。室内的硬木地板是原装的。

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爱德华王子岛：不到74

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在这里，你可以用73.8万元，即多伦多的平均房价，或温哥华的公寓价格买到一套豪华的别墅。这所别墅在斯特拉福德区，就在通往省会夏洛顿的桥边。总使用面积超过400平米，有五个卧室，4个卫生间。室内屋顶高度三米，房子四周有走廊，地下室有家庭影院，外加能停4辆车的车库。

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